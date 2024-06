Várias mortes, danos e pessoas desaparecidas na Suíça e em Itália devido ao mau tempo

De euronews

Duas pessoas morreram na Suíça e os serviços de salvamento estão a tentar localizar uma pessoa desaparecida. Em Itália, uma família foi resgatada do seu carro depois de este ter sido arrastado pela corrente.

Tempestades no sul da Suíça provocaram um deslizamento de terras que deixou duas pessoas mortas e uma desaparecida e derrubou uma ponte sobre um pequeno rio, informou a polícia no domingo.

A Europa tem sofrido tempestades súbitas em vários países. Chuvas fortes assolaram o sul e o oeste da Suíça no sábado e durante a noite. As áreas mais afetadas situam-se no cantão de língua italiana do Ticino, na encosta sul dos Alpes.

A polícia registou um grande deslizamento de terras na zona de Fontana, no vale de Maggia, perto da cidade de Locarno. Em comunicado, a polícia informou que tinha identificado os corpos de duas pessoas, enquanto as equipas de salvamento procuravam outra pessoa dada como desaparecida.

Os parques de campismo ao longo do rio Maggia foram evacuados e parte da pequena ponte rodoviária de Visletto ruiu. Três outros vales da região ficaram inacessíveis a veículos motorizados.

Mais a norte, o rio Ródano transbordou em várias zonas do cantão de Valais, inundando uma autoestrada e uma linha férrea.

Norte de Itália em alerta

Inundações, tempestades e deslizamentos de terras afetaram também várias regiões do Norte de Itália. Os bombeiros informaram que foram efetuadas cerca de 80 operações de salvamento, tendo sido evacuadas dezenas de pessoas no norte do Piemonte.

Entre Montanaro e San Benigno Canavese, foram resgatados dois adultos e uma menina de 3 meses que estavam presos num carro devido à subida do rio Orco, informaram os bombeiros. Várias aldeias ficaram isoladas devido ao transbordamento de cursos de água, tempestades e deslizamentos de terras na região do Vale de Aosta.