Espanha em alerta devido ao mau tempo

Sete comunidades autónomas espanholas e Melilla estarão esta quarta-feira em alerta devido ao vento, ondulação marítima e queda de neve.

Um total de sete comunidades autónomas espanholas e Melilla estarão esta quarta-feira em alerta, com aviso amarelo e laranja - risco significativo - devido ao vento, ondulação marítima e queda de neve, de acordo com as previsões da Agência Estatal de Meteorologia (AEMET).

A neve, o forte vento e a chuva abalam quase todo o território espanhol, complicando o trânsito em muitas estradas.

Todas as regiões, exceto a Estremadura, estiveram em alerta amarelo ou laranja nas últimas horas.

O alerta laranja para queda de neve foi ativado na Cantábria, nos Pirinéus e na Galiza. Na Cantábria, são esperadas acumulações de neve até 15 cm a partir dos 800 metros de altitude.

No País Basco, Navarra e Castela e Leão, as fortes chuvas fizeram com que as águas dos rios transbordassem, tendo provocado outras inundações e cortes de estradas.

Estão previstas fortes rajadas de vento que soprarão de oeste.