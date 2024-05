Os "jogos da exclusão": protestos em Paris por causa dos Jogos Olímpicos

A capital francesa foi palco de uma manifestação contra o Ministério do Interior por causa do tratamento dado aos imigrantes e aos sem-abrigo na cidade, nos meses que antecedem os Jogos Olímpicos.

Há vários meses, todas as semanas, acontece este tipo de expulsões em Paris a um ritmo vertiginoso e afectando todas as pessoas que vivem na rua.

Por essa razão, o movimento “Le Revers de la Médaille” (“O Reverso da Medalha”) realizou um protesto em frente ao Ministério do Interior, onde foi projetado o slogan “Jogos da Exclusão” e exibidas faixas com a mensagem “A cruz das medalhas”. O movimento exige uma reunião com o ministro para discutir esta política pré-jogos e lutar pelos direitos dos migrantes e dos sem-abrigo.

“Este é o único ministério com o qual ainda não nos reunimos. Reunimo-nos com muitos ministérios e autoridades, mas é o Ministério do Interior que detém todos os regulamentos relativos ao espaço público”, disse Antoine De Clerck, coordenador do movimento.

“A forma como os sem-abrigo são despejados, o desmantelamento de acampamentos e o assédio a trabalhadores do sexo. Tudo está nas mãos do Ministério do Interior. E todos os ministérios com que nos reunimos apontam para o ministro, Gérald Darmanin. Enviámos muitas cartas com perguntas às quais ele nunca responde. Por isso, hoje, fazemos uma ação muito simbólica para pedir ao Ministro do Interior, uma reunião, uma simples reunião. É uma coisa muito simples que pedimos. Apenas uma reunião”, apelou De Clerck.

Os protestos surgem na sequência de uma rusga policial em grande escala e do despejo do maior acampamento de sem-abrigo em França, no sul de Paris. Os grupos de ajuda humanitária salientam que os migrantes estão a ser expulsos sem que lhes seja oferecida alternativas em Paris.

ONG alertam para a "exclusão social"

Mais de 70 organizações não governamentais enviaram uma carta, na segunda-feira, às autoridades regionais de Paris, ao comité organizador dos Jogos Olímpicos e aos patrocinadores dos Jogos, alertando para o risco de “limpeza social” dos mais marginalizados da sociedade das ruas de Paris e dos seus subúrbios antes dos Jogos.

A polícia parisiense elimina regularmente os acampamentos de tendas que albergam migrantes de todo o mundo, invocando a saúde e a segurança públicas, mas a capital francesa continua a ser um pólo de atração para as pessoas que fogem de conflitos ou da pobreza e os acampamentos ressurgem regularmente.

E esta não é a única exclusão

Estes Jogos Olímpicos serão também recordados pela exclusão dos atletas russos e bielorrussos da cerimónia de abertura.

A medida serve de protesto contra a guerra que assola a região da Ucrânia há mais de dois anos, no entanto, contradiz os principios fundamentais do país que defende os valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade.