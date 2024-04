Polícia francesa expulsa cerca de 30 migrantes de acampamento de Paris

De Euronews

Muitos dos rapazes eram menores de idade e estavam a tentar obter documentos de residência. Grupos de ajuda humanitária denunciam campanha de "limpeza social".

A polícia francesa expulsou cerca de 30 jovens da África Ocidental de um acampamento improvisado em Paris, naquilo que grupos de ajuda humanitária descrevem como uma campanha de "limpeza social".

Muitos dos rapazes eram menores de idade e estavam a tentar obter documentos de residência.

"Pensamos que está ligado à organização dos Jogos Olímpicos. Expulsões como esta têm ocorrido todas as semanas em Paris desde há vários meses, a uma velocidade vertiginosa, afetando todas as pessoas que vivem nas ruas", afirmou Aurélie Huot, membro do grupo 'Le revers de la medaille'.

A polícia diz que a operação foi efetuada por razões de segurança, argumentando que o acampamento improvisado estava perto de algumas escolas.

No entanto, grupos de ajuda dizem que estas ações se têm repetido antes dos Jogos Olímpicos de Verão.

"Este é mais um exemplo da limpeza social que está a acontecer em Paris antes dos Jogos Olímpicos. Todos os acampamentos em Paris estão a ser evacuados pela polícia porque querem ter um local limpo para os Jogos Olímpicos, para os turistas. Não querem ver Paris como uma cidade cheia de migrantes, de requerentes de asilo", denuncia Elias Hufganel, membro da ONG Utopia 56.

Os migrantes foram levados em autocarros para uma cidade a 400 quilómetros de distância.

Nas últimas semanas a polícia francesa tem afastado migrantes de acampamentos na área de Paris, justificando a medida com a saturação dos centros de acolhimento na capital.

Os grupos de ajuda humanitária queixam-se de que os migrantes estão a ser enviados para longe da capital, em vez de lhes ser oferecido abrigo em Paris.