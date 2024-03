Polícia francesa usa "táticas agressivas" contra bote de migrantes no Canal da Mancha

De Euronews

Um vídeo divulgado por uma investigação conjunta de três jornais mostra as táticas da polícia francesa para impedir um bote de atravessar o Canal da Mancha para o Reino Unido.

PUBLICIDADE

Um vídeo, agora divulgado, mostrar a polícia francesa a utilizar o que parecem ser táticas agressivas para impedir migrantes de atravessarem o Canal da Mancha para o Reino Unido a partir de França. Os barcos de patrulha são vistos a circular e a acelerar ao lado de botes de borracha com migrantes, naquilo que os críticos dizem ser "manobras perigosas".

As imagens foram divulgadas no âmbito de uma longa investigação conjunta da organização Lighthouse Reports, em colaboração com três jornais britânicos, alemães e franceses (Le Monde, Der Spiegel e The Observer).

As autoridades francesas afirmam que as acções da polícia tinham como objetivo impedir que os migrantes chegassem ao mar alto. Dizem que o grupo foi resgatado e os passadores detidos.

Interrogado sobre a operação, o antigo chefe das forças de fronteira britânicas, Kevin Saunders, disse à cadeia Sky News que a polícia, com a manobra, "estava a obrigar o barco a recuar pois, caso contrário, teria 50% de hipóteses de se afundar".