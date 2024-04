De Daniel Harper

Um pedreiro dinamarquês está a mudar a forma como cemitérios e funerais contribuem para as emissões de CO2 ao fabricar uma lápide amiga do ambiente, com barro.

Na Dinamarca, a tradição de usar granito para lápides tem colocado desafios ambientais devido à sua pesada importação de países como a Índia e a China, contribuindo significativamente para as emissões de CO2.

No entanto, Nikolaj Tymm-Andersen, um pedreiro visionário, decidiu forjar um caminho diferente substituindo o granito por um recurso local: o barro.

Uma mudança para os cemitérios dinamarqueses

As inovadoras lápides de barro de Tymm-Andersen, que podem ser cozidas e endurecidas como telhas, foram aclamadas, valendo-lhe vários prémios europeus de design.

Apesar deste sucesso, o artesão pretende reduzir ainda mais as emissões de carbono através da racionalização dos processos de produção dentro da Dinamarca.

As suas criações não são apenas amigas do ambiente, mas também esteticamente agradáveis, adornadas com um espectro de cores, dando um toque único aos cemitérios dinamarqueses.

A mudança para lápides ecológicas alinha-se com objetivos de sustentabilidade mais amplos observados nos cemitérios dinamarqueses, onde as práticas tradicionais estão a dar lugar a alternativas mais conscientes do ponto de vista ambiental.

Ann Dora Meier, gestora do cemitério, imagina secções adornadas com pedras amigas do clima, caminhos de relva e plantas perenes nativas.

Este movimento reflete uma tendência maior nos cemitérios dinamarqueses, onde estão em curso esforços para eliminar substâncias tóxicas, transição para veículos e ferramentas elétricas e cultivar habitats para a vida selvagem local.

Meier defende escolhas sustentáveis em funerais e urnas, exortando os parentes a considerarem opções ecológicas.

Com esta transição, os cemitérios dinamarqueses estão não só a abraçar a responsabilidade ambiental, mas também a promover uma ligação com a natureza respeitosa e duradoura.