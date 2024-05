Os 'looks' mais ousados da Met Gala

Na Met Gala deste ano, também conhecida como "a maior noite da moda", as anfitriãs Jennifer Lopez e Zendaya deslumbraram com vestidos de inspiração floral.

Os mundos do cinema, da moda, da música, do desporto, da política e das redes sociais colidiram na noite passada para embelezarem os degraus do Metropolitan Museum of Art para a sua festa anual de beneficência do The Costume Institute.

As flores estavam por todo o lado, de acordo com o tema deste ano: “O Jardim do Tempo”, inspirado no conto homónimo de J.G. Ballard, de 1962.

A Met Gala deslumbrou com as fashionistas como Jennifer Lopez, Zendaya, e um desfile de muitas outras, vestidas num turbilhão de flora e fauna numa passadeira tingida de verde e ladeada por folhagem viva.

A Euronews Culture está aqui para lhe mostrar os looks mais vistosos e apelativos, dos mais fabulosos aos mais absurdos. Sem mais demoras, vamos a isto.

Aplausos para os anfitriões

Zendaya na MET Gala Credit: Evan Agostini/Invision

A estrela de "Challengers" e "Duna: Parte Dois", Zendaya, vestiu-se de forma elegante em tons de pavão azul e verde, com um acessório para a cabeça a condizer e detalhes em folhas. O look era Maison Margiela by John Gallliano.

Zendaya levou um segundo vestido Credit: Evan Agostini/Invision

Para fechar o desfile, voltou com um vestido preto da Givenchy Haute Couture, também de Galliano, e um acessório de cabeça recheado de flores de Alexander McQueen. Já tinham passado cinco anos desde a última vez que Zendaya esteve presente na gala.

Jennifer Lopez na MET gala Evan Agostini/Invision

Jennifer Lopez na Met Gala Credit: Evan Agostini/Invision

Jenny From the Block chegou à passadeira da Met Gala com o seu estilo bombástico caraterístico.

Usando um deslumbrante vestido transparente desenhado por Daniel Roseberry para Schiaparelli, Jenny deslumbrou com aplicações de strass e pérolas prateadas. O vestido apresentava um dramático decote escultural com elementos em forma de ramo, uma fenda à frente com tule ilusão e uma cauda longa.

Foi a 14ª Gala do Met de Jennifer Lopez!

Bad Bunny attends the Met Gala celebrating the opening of the "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" exhibition on 6 May 2024, in New York. Credit: AP Photo

Podemos sempre contar com as escolhas de moda de Bad Bunny.

Este ano, vestiu fato à medida da Maison Margiela Artisanal Collection de John Galliano, com um espartilho de cetim preto, casaco de lã azul-marinho com lapelas pretas e um chapéu distinto.

Chris Hemsworth na Met Gala Credit: Evan Agostini/Invision

Chris Hemsworth estava fantástico na passadeira vermelha, quer dizer, verde, da Met Gala.

O ator de Thor, o quarto co-presidente do evento, chegou com um visual elegante num simples fato Tom Ford, evitando a extravagância. Complementou o visual com jóias Chopard e um relógio.

Looks de destaque

Cardi B na Met Gala Credit: Evan Agostini/Invision

Cardi B., que se diverte sempre mais na Met Gala, fez uma pose ou até três três num vestido preto com uma cauda enorme de tule. Era de Windowsen.

Combinou-o com jóias verdes e um turbante preto alto. Precisou de vários ajudantes para deslocar o vestido e conseguir subir as escadas.

Tyla na Met Gala Evan Agostini/Invision

Tyla, do tema pop sensação "Water", escolheu um vestido Balmain feito para parecer areia, usando areia verdadeira num tecido moldado ao seu corpo.

Precisou de ajuda com a ampulheta que segurava enquanto subia as escadas do museu.

Penelope Cruz na Met Gala Credit: Evan Agostini/Invision

Penélope Cruz, por sua vez, optou pelo gótico num vestido preto da Chanel. Tinha um top com corpete e uma silhueta de ombros caídos tipo Bela Adormecida.

Barry Keoghan na Met Gala Evan Agostini/Invision

Entre todas as princesas estava o chapeleiro louco de "Saltburn", Barry Keoghan, num look Burberry de veludo em tons de terra com um laço de gola por baixo. Ele, claro, tinha um chapéu.

Dua Lipa na Met Gala Evan Agostini/Invision

Dua Lipa, que lançou o novo álbum "Radical Optimism" na passada sexta-feira, foi rock'n'roll total num vestido preto de Marc Jacobs, que a acompanhou. O visual de renda e penas tinha um decote profundo.

Kim Kardashian na Met Gala Evan Agostini/Invision

A Met Gala não estaria completa sem as Kardashians.

Kim, com o seu cabelo loiro platinado recentemente pintado, estava deslumbrante num conjunto de espartilho prateado com motivos de folhas da Maison Margiela, combinado com uma camisola cinzenta.

No entanto, a roupa deixou muitos fãs intrigados e preocupados, questionando como é que a estrela de reality TV conseguiu caber no vestido de cintura extrarordinariamente fina e apertada.

Kylie Jenner na Met Gala Evan Agostini/Invision

Kylie Jenner optou por um visual inspirado no glamour antigo de Hollywood, num vestido elegante sem alças de Oscar de la Renta, com uma flor branca colocada no penteado e uma longa cauda.

Colman Domingo na Met Gala Evan Agostini/Invision

O ator de "Rustin", Colman Domingo, vestiu um casaco branco com uma capa e calças extra largas, segurando um ramo de lírios brancos.

Explicou que usou a capa branca para homenagear o jornalista André Leon Tally e a estrela de "Pantera Negra", Chadwick Boseman. Ambos usaram capas em anteriores galas.

Shakira na Met Gala Evan Agostini/Invision

As ancas não mentem mesmo!

Shakira, a colombiana sensação da pop, incendiou a Met Gala com um deslumbrante vestido vermelho Carolina Herrera que praticamente brilhava em contraste com a passadeira verde.

O vestido sem alças apresentava um decote em forma de coração e recortes triangulares nas costelas. Uma flor deslumbrante com uma pedra preciosa vermelha adornava o peito, enquanto mangas dramáticas em forma de bolbo que lembravam rosas vermelhas gigantes lhe adornavam os pulsos.