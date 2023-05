Met Gala cruza-se com Karl Lagerfeld e dá um show

As estrelas do mundo da moda, do cinema, da política e do desporto celebraram o falecido rei da alta-costura, Karl Lagerfeld, na Met Gala esta segunda-feira.

A estrela pop Rihanna fechou o tapete vermelho, a lenda do ténis Serena Williams e a supermodelo Karlie Kloss apresentaram-se grávidas e com muito estilo, e pelo menos três celebridades vestiram-se como o gato de Lagerfeld.

As vencedoras do Óscar Nicole Kidman e Michelle Yeoh, as cantoras Cardi B e Bad Bunny, a superestrela da WNBA Brittney Griner e as supermodelos Gisele Bundchen e Kate Moss também estiveram entre as centenas de convidados no Metropolitan Museum of Art.

A lista de convidados é cuidadosamente seleccionada por Anna Wintour, a editora-chefe da Vogue, que assumiu a gala de beneficência nos anos 90 e a transformou numa das festas mais badaladas do mundo.

"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" prestou homenagem às décadas do criador ao leme da Chanel, Fendi, Chloe e da sua própria linha, ao mesmo tempo que moldava o futuro da moda.