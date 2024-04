Vídeo. Cozinhou, arrumou e até entregou refeições: príncipe William voltou aos compromissos públicos

no comment

William visitou uma organização de solidariedade que distribui refeições a quem precisa em Sunbury-on-Thames, Surrey. Vestiu o avental e ajudou a cozinhar, carregou as caixas de comida e até foi numa carrinha com os voluntários da instituição entregar as refeições a um centro para jovens.