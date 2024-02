501 caixões e 200 sacos com cadáveres encontrados abandonados na Argentina

De Euronews

A descoberta macabra motivou uma investigação judicial à antiga administração do cemitério de La Plata. Situação pode durar desde a inundação de 2013.

As autoridades de La Plata, na Argentina, encontraram 501 caixões e 200 sacos com restos mortais abandonados em quatro espaços não designados como morgues ou locais adequados à conservação de cadáveres, no cemitério municipal da cidade. Foi apresentada uma queixa criminal e aberta uma investigação. A primeira tarefa dos investigadores é determinar a identidade dos corpos e depois tentar determinar se se trata de um caso de fraude.

Um antigo diretor do cemitério comentou a descoberta, dizendo que "toda a gente sabia" e que "há décadas que é assim". O ex-responsável disse estar disposto a colaborar com a justiça.

Fontes próximas da administração cessante, citadas pelo jornal La Nación, explicaram que a situação deriva de um impedimento judicial que foi estabelecido após a inundação que devastou La Plata em 2013. Os corpos, alguns em elevado estado de decomposição, podem estar abandonados desde esta altura.