Manifestação contra Javier Milei reprimida pela polícia argentina

De Euronews

O novo presidente, que tomou posse há pouco mais de dez dias, está a enfrentar contestação às suas políticas ultraliberais.

PUBLICIDADE

Poucos dias depois de ter sido empossado, o novo presidente argentino Javier Milei está já confrontado com a contestação nas ruas. Na capital, Buenos Aires, uma manifestação contra as políticas do novo presidente foi reprimida pela polícia. Milei enfrenta uma forte contestação desde que tomou posse há pouco mais de dez dias, prometendo reduzir a despesa pública e a intervenção do Estado ao mínimo possível.

Até agora, aumentou o valor do dólar, prometeu não renovar os contratos dos funcionários públicos com menos de um ano de serviço e anunciou aumentos nos preços dos serviços básicos e dos transportes públicos.