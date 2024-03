De Euronews com AP

Centenas de pessoas reuniram-se hoje em frente à igreja do Ícone da Mãe de Deus, em Maryino, uma localidade de Moscovo, para prestarem uma última homenagem ao opositor de Putin, que morreu na prisão em fevereiro.

Começou o funeral de Alexei Navalny, o opositor russo que morreu a 16 de fevereiro numa prisão do Ártico.

A cerimónia está a acontecer na igreja do Ícone da Mãe de Deus, em Maryino.Os apoiantes do líder da oposição russa Alexei Navalny formaram longas filas junto à igreja em Moscovo antes do seu funeral na sexta-feira. As pessoas entoaram cânticos de "Navalny" quando o seu caixão foi retirado de um carro fúnebre preto à chegada à Igreja do Ícone da Mãe de Deus.

A ex-porta-voz e ex-assistente de Navalny, Kira Yarmysh, publicou um vídeo nas redes sociais onde pedia à população russa para estar presente no funeral do político.

Segundo os apoiantes de Navalny, várias igrejas recusaram-se a realizar a cerimónia antes de a equipa do opositor ter conseguido autorização da igreja no bairro de Maryino, na capital, onde Navalny viveu antes do seu envenenamento em 2020, do tratamento na Alemanha e da detenção no seu regresso à Rússia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu às pessoas que se reuniram em Moscovo e noutros locais para não infringirem a lei, afirmando que qualquer "reunião (em massa) não autorizada" constitui uma violação.

A mãe de Navalny, Lyudmila Navalnaya, passou oito dias a tentar que as autoridades libertassem o corpo do filho. Mesmo hoje, a morgue onde o corpo estava a ser mantido atrasou a sua libertação, de acordo com Ivan Zhdanov, aliado próximo de Navalny e diretor da sua Fundação Anti-Corrupção.