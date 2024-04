As melhores coisas para ver e fazer na Europa esta semana

Do último Caravaggio, novo álbum de São Vicente aos triângulos amorosos do "ténis sexy", na película de Luca Guadagnino - 'Challengers', ao 'Nosso Barco Tambor Terra" de Ernesto Neto, há muito para ver, ouvir e fazer nesta semana, pela Europa.

Aí vem mais uma semana cheia de acontecimentos.

Mona Lisa está em movimento, os concursos de beleza da IA são uma coisa, e também há um novo álbum do Eminem no horizonte. No entanto, nenhum destes anúncios poderia prejudicar o que realmente importa a internet neste momento: Challengers.

Sim, o novo filme de Luca Guadagnino, um estimulante triângulo amado com temática de ténis protagonizado por Zendaya, está nos cinemas a servir memes (em muitos posts) à esquerda, à direita e ao centro (mais sobre isto abaixo).

Longe dos courts de ténis, eis o que mais está a acontecer em toda a Europa:

Exposição

Bienal de Veneza 2024

The Central Pavilion redecorated by the MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin). Rebecca Ann Hughes

A 60ª edição da Bienal de Veneza continua, com a nossa escritora Rebecca Ann Hughes a chamá-la de “espetáculo brilhante, arrojado e revolucionário”.

Intituladas “Foreigners Everywhere”, as exposições deste ano focam-se em temas de nacionalismo, marginalização, colonialismo e deslocamento. Tudo organizado em pavilhões nacionais.

Desde a transformação do Pavilhão Central branco numa cacofonia de arregalar os olhos de cor doce, ao denso diagrama de giz branco do Pavilhão da Austrália, que homenageia a linhagem australiana da Primeira Nação, reunimos aqui uma lista dos destaques e exposições imperdíveis da Bienal.

“Nebula”, Veneza, Itália

Outro evento a não perder em Veneza (e encomendado pela organização Fondazione In Between Art Film para coincidir com a Bienal) é esta impressionante exploração do cinema, da arte e dos estados de percepção - todos hospedados num antigo hospital. Como o nome 'Nebula' sugere, é um conceito nublado inspirado na ideia de ruturas espaciais e sensoriais. Oito videoinstalações estão inseridas na rica arquitetura do Complesso dell'Ospedaletto, adicionando novas camadas tangíveis aos espaços históricos, incluindo uma sala de concertos com frescos e uma antiga farmácia.

'Nosso Barco Tambor Terra: Ernesto Neto', Lisboa, Portugal

Montagem Ernesto Neto Joana Linda

Meses de trabalho intensivo foram para as maiores esculturas de sempre do artista brasileiro Ernesto Neto. Inspirado nas caravelas que zarpam para as Américas, utiliza materiais náuticos como lonas e cordas para simbolizar as viagens transatlânticas. A maioria é feita de chita de cores vivas, que foi cortada em tiras e crochetada por vários assistentes, um fluxo livre de cor e textura que se conecta e se adapta ao espaço dentro do MAAT (Museu de Arte e Tecnologia). Uma coisa verdadeiramente deslumbrante de se ver.

'The last Caravaggio', Londres, Reino Unido

"Martyrdom of Saint Ursula" by Italian artist Michelangelo Merisi da Caravaggio. Kin Cheung/2024 AP

Campeão do chiaroscuro, os contrastes sombrios dentro das obras do artista italiano Caravaggio refletem as emoções turbulentas de um homem violento que foi acusado de assassinato e rapidamente fugiu de Milão. A última pintura de Caravaggio, intitulada 'Martírio de Santa Úrsula', está agora em exposição, pela primeira vez em 20 anos, na National Portrait Gallery de Londres, onde ficará até 21 de julho de 2024. A entrada é gratuita.

Sobre esse tema: Caravaggio também figura fortemente na nova adaptação da Netflix de Patricia Highsmith 'Ripley'; muitos paralelos a serem traçados entre as visões de mundo do artista e da personagem fictícia. Leia mais sobre isso aqui.

Art Brussels, Bélgica

Art Brussels 2024 marks the 40th edition of the annual event Art Brussels

Com cerca de 200 galerias de 30 países, há uma probabilidade extremamente boa de encontrar exatamente o que procura na feira Art Brussels.

Desde a sua criação em 1968, a Art Brussels tem estado na vanguarda da cena da arte contemporânea, dando lugar de destaque a talentos estabelecidos e emergentes, ao mesmo tempo que acolhe intercâmbios dinâmicos entre artistas, colecionadores, galeristas e entusiastas da arte.

Apresse-se para visitar, pois o roadshow só vai até 28 de abril de 2024.

Festivais e eventos

Brick Lane Jazz Festival, Londres, Reino Unido

Durante dois dias, a Truman Brewery de Brick Lane recebe os mais ecléticos e vibrantes atos de jazz de Londres. Até 28 de abril, este festival anual apresenta um total de dez locais de música para explorar, a oportunidade de descobrir muitos talentos emergentes - e todo esse jazz. É também a forma perfeita de preparar o Dia Internacional do Jazz no dia 30 de Abril!

'Breakin' Convention ', Londres, Reino Unido

Hip-hop, hippie, hippie! Até ao próximo fim de semana, os bilhetes já estão disponíveis: 'Breakin' Convention é o maior festival mundial de teatro de dança hip-hop, a decorrer no Saddler's Wells. Haverá performances de nomes como TRAPLORD UK, Femme Fatale International, Jinjo Crew South Korea, Cie Kilaï France e muito mais, juntamente com workshops de dança, DJ sets e muito mais. Confira-o aqui.

Filmes

Challengers

Titã da táctil, o mais recente filme do realizador italiano Luca Guadagnino aborda o desejo através das lentes do ténis desta vez, um desporto notório pela sua pressão psicológica. Os jogadores são os melhores amigos Patrick (Josh O'Connor) e Art (Mike Faist), e a estrela em ascensão Tashi (Zendaya), que se entrelaçam num triângulo amoroso quando adolescentes, um encontro que se repercute ao longo do resto das suas vidas. “Uma corrida inebriante e sensual diferente de qualquer outra que tenha experimentado num cinema este ano”, escreve o nosso crítico David Mouriquand — leia a crítica na íntegra aqui.

Séries de TV

Dead Boy Detetives (Netflix)

Um novo thriller sobrenatural baseado nas bandas desenhadas de Neil Gaiman e Matt Wagner, 'Dead Boy Detectives' segue as aventuras de dois rapazes mortos que estão a matar o tempo numa espécie de purgatório resolvendo mistérios paranormais. Uma escapadela divertida e gótica cheia de travessuras sobrenaturais; o tipo de conteúdo perfeito para desabotoar o cérebro depois de uma semana stressante.

Música

São Vicente: 'Todos Nascem a Gritar'

Annie Clark, mais conhecida como St. Vincent, apresenta o seu sétimo álbum de estúdio — e é o mais íntimo até agora. Quaisquer ex-personas de palco escorregam para revelar temas mais sombrios e íntimos que pulsam de raiva e romance. Entre as influências sonoras do álbum estão a música grunge dos anos 90 da juventude de Clark, com Dave Grohl a tocar bateria em 'Broken Man' e 'Flea', duas faixas que fazem cócegas nos seus tímpanos com energia implacável. As melodias parecem viciantes mas maleáveis aos riffs de estilo irrotado e distorções vocais de Clark, provando mais uma vez a sua força como compositora. Recomendado ouvir para lavar a louça com raiva.

Justiça: 'Hiperdrama'

O French Touch está de volta, baby! Anunciado pelo lançamento do primeiro álbum da dupla francesa de electro Justice em mais de sete anos. “É um regresso bem-vindo à forma, com alguns ganchos ao vivo que mostram que a banda ainda a tem”, escreve o nosso crítico David Mouriquand, listando também de forma útil alguns dos melhores exemplos do French Touch para os viciados.