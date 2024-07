O que está por trás dos memes virais de Kamala Harris?

De "coconut tree" a "brat summer", eis tudo o que precisa de saber sobre a forma como a campanha de Kamala Harris está a ter repercussões junto dos eleitores mais jovens e a transformar a candidata na "rainha dos memes" de 2024.

Se não está familiarizado com os memes, poderá ter dificuldade em acompanhar o crescimento da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, não só como possível candidata dos Democratas, mas também como "rainha dos memes".

Desde que o Presidente Joe Biden abandonou a corrida presidencial de 2024, no passado domingo, e apoiou a sua Veep para liderar o partido contra Trump, a Internet tem feito horas extraordinárias quando se trata de fazer trabalhar a personagem de Harris.

De "coconut tree" a "brat summer", eis tudo o que precisa de saber sobre a forma como a campanha de Harris está a ter impacto junto dos eleitores mais jovens - um grupo demográfico vital em novembro.

"Operação Coqueiro"

Os cocos estão por todo o lado nas menções online de Harris.

Tudo isso decorre de um discurso muito elogiado em que a vice-presidente lembrou enfaticamente uma frase frequentemente usada por sua mãe.

"Ela dizia-nos: 'Não sei o que se passa convosco, jovens. Acham que acabaram de cair de um coqueiro?'" recordou Harris em 2023, numa cerimónia na Casa Branca. "Vocês existem no contexto de tudo em que vivem e do que veio antes de vocês."

Na época, a frase foi compartilhada por críticos, que acusaram Harris de "bêbada" ou "louca".

Agora, o texto da biografia da conta @KamalaHQ no X diz simplesmente "adicionar contexto" e os utilizadores online e os políticos agarraram-se ao clip, criando publicações com o tema do coco em apoio à sua candidatura.

Alguns até começaram a referir-se à candidatura de Harris como "Operação Coqueiro".

O senador Brian Schatz, do Havai, confirmou o seu apoio a Harris no X ao publicar uma fotografia sua a trepar a um coqueiro, enquanto o governador do Colorado, Jared Polis, publicou emojis de um coco, uma palmeira e a bandeira americana.

Os criadores de conteúdos também entraram na ação, fazendo edições "fancam" dos seus discursos no TikTok, e os emojis de palmeiras estavam subitamente em todo o lado.

Até os bares de Washington aproveitaram o momento para oferecer bebidas com o tema dos cocos.

"Kamala tem um monte de citações de salada de palavras que são deliciosamente sem sentido", disse Cory Alpert, um funcionário da campanha de Pete Buttigieg em 2020 e ex-funcionário avançado da Casa Branca de Biden que se descreve como "cronicamente online".

"É como se soubéssemos o que ela está a tentar dizer, mas não faz sentido. Mas é o tipo perfeito de autenticidade estranha que funciona online".

"Kamala é (brat) pirralha"

No caso de não saberes, é um "brat girl summer".

Confuso?

Aqui vai.

Após o lançamento em junho do novo álbum da estrela pop britânica Charli XCX, "Brat" - que apresenta um quadrado verde-limão minimalista como arte da capa - o LP tornou-se um dos maiores êxitos do verão. O termo "brat" tem estado em todo o lado, dominando as redes sociais e as tendências da moda.

Charli XCX's Brat Atlantic

A palavra foi descrita pela cantora como sendo representativa de alguém que pode ter "um maço de cigarros, um isqueiro Bic e um top branco de alças sem sutiã".

A cantora explicou nas redes sociais que é semelhante à "rapariga que é um pouco desarrumada e gosta de festejar e talvez diga algumas coisas estúpidas às vezes, que se sente ela própria, mas depois também talvez tenha um colapso, mas que se diverte com isso".

Basicamente, é uma vibe caraterizada por festas e uma mentalidade despreocupada.

Quando a cantora e compositora apoiou Harris para ser a próxima candidata democrata à presidência, na segunda-feira (22 de julho), escreveu: "kamala IS brat".

Esse post, no momento em que escrevo, tem 51,3 milhões de visualizações e, desde então, as referências a ele inundaram a conta da campanha de Harris nas redes sociais.

A campanha de Harris rapidamente definiu a foto do seu cartaz no X com a cor verde-creme da capa do álbum, e os mashups virais de "brat" e "coconut tree" juntos espalharam-se como fogo no Instagram, X e TikTok.

The new X banner X @KamalaHQ

Assim que a equipa de Harris lançou a sua nova faixa X, a CNN criou outro momento que se tornou viral, quando os membros do painel se viram obrigados a explicar a tendência "Brat Summer" aos seus telespetadores.

No segmento de 22 de julho, o pivot Jake Tapper e o correspondente Jamie Gangel tentaram explicar o termo, com Gangel a referir-se à cor dos pirralhos como "chartreuse", enquanto Tapper parecia mais confuso do que qualquer outra coisa.

Gevin Reynolds, um antigo redator de discursos de Harris, disse ao Guardian que acredita que é "extremamente inteligente da parte dela inclinar-se para o meme".

"Mostra o reconhecimento da importância dos jovens eleitores para a vitória em novembro, e o compromisso de os encontrar onde eles estão".

Porque é que estes memes são importantes?

A vice-presidente Kamala Harris durante um evento na West Allis Central High School - Terça-feira, 23 de julho de 2024 Kayla Wolf/AP

Quase imediatamente após a desistência de Biden, muitas caras conhecidas apoiaram a candidatura de Harris - na sequência dos protestos de várias celebridades de Hollywood que pediam a saída do candidato Biden.

No entanto, o aparecimento destes momentos virais quase ultrapassou os seus apoios, transformando Harris numa pessoa com um crescente fandom online - o "KHive".

Isso gera entusiasmo por Harris e marca-a como uma alternativa ao Presidente Biden, que tem tido dificuldades em conquistar os eleitores mais jovens. Também a posiciona como alguém capaz de se relacionar - de uma forma divertida - com a Geração Z, algo que Donald Trump também tem dificuldade em fazer. Vale a pena notar que Trump, com 78 anos, se torna o candidato presidencial mais velho da história dos EUA, agora que Biden, de 81 anos, já não está na corrida.

Tanto a citação viral do coco como os memes de pirralhos - sendo que "pirralho" é também uma rejeição da identidade feminina conservadora - assinalam uma mudança geracional, que funciona a favor de Harris.

Um utilizador do X disse-o da melhor forma: "Não estou a brincar quando digo que TEMOS mesmo de fazer um meme desta mulher para a presidência".

Schatz (ele de novo, da fama do coqueiro) disse que, embora Harris não faça parte da Geração Z, o que a Geração Z quer não é necessariamente um candidato da mesma idade, mas alguém que esteja "no mainstream da cultura pop".

"Devíamos estar a ganhar de forma decisiva entre os jovens e um dos impedimentos, francamente, era que eles não viam ninguém a falar pelos valores do Partido Democrata que eles considerassem relacionáveis", disse à AP. "A política tem definitivamente a ver com política, mas também tem a ver com vibrações, e as vibrações, como dizem os miúdos, são imaculadas."

Resta saber se Harris consegue capitalizar estes momentos virais até às eleições de novembro. Afinal, a Internet é um lugar inconstante, e o que atualmente está a ser visto como uma mudança refrescante em comparação com as campanhas mais antiquadas pode muito bem sair pela culatra e parecer oportunista.

Harris precisa de deixar de se inclinar para estas tendências virais e apoiá-las com propostas políticas e discussões que a tornariam uma verdadeira "pirralha", como a proteção do aborto a nível federal, por exemplo.

No entanto, neste momento, é de imaginar que a equipa de relações públicas de Trump tenha carregado no botão de pânico, uma vez que já não pode jogar a carta da idade. Mais do que isso, o jogo - como mostram estes memes - foi virado do avesso, com Harris a poder apresentar-se como a candidata que representa a demografia mais jovem da América.