O norte do Vietname foi esmagado pela força do tufão Yagi, obrigando o governo a encerrar os aeroportos e a evacuar os cidadãos. Nas Filipinas e na China, a força do furacão matou dezenas de pessoas e causou danos consideráveis

O tufão Yagi atingiu o Vietname no sábado, com rajadas de vento superiores a 150 km/h.

No norte do país, que foi atingido pelo furacão na tarde de sábado, as autoridades ordenaram o encerramento de quatro aeroportos, incluindo o de Hanói. O Primeiro-Ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ordenou igualmente a evacuação dos cidadãos que vivem nas zonas mais perigosas, nomeadamente as mais sujeitas a inundações e deslizamentos de terras.

As zonas mais afectadas foram as províncias costeiras de Haiphong e Quang Ninh. Os habitantes de Haiphong relatam ter visto chapas metálicas e letreiros comerciais a voar pelo céu. "Há anos que não assistia a um tufão tão grande", disse Tran Thi Hoa, uma mulher local, à agência noticiosa Afp.

Segundo informações, há duas vítimas. A primeira é uma mulher que morreu na sexta-feira, em Hanói, quando uma árvore caiu e foi atingida por chuva e ventos fortes. A mesma dinâmica matou também um homem na província de Hai Duong.

O tufão foi descrito pelas autoridades meteorológicas vietnamitas como "um dos mais poderosos da última década na região".

Yagi também atingiu a China e as Filipinas

Depois de ter passado pelas Filipinas, matando 21 pessoas, o tufão Yagi atingiu a China, aproximando-se da cidade de Wenchang, na província de Hanai. Aqui, as rajadas de vento atingiram 245 km/h. De acordo com a agência noticiosa chinesa Xinhua, os cortes de eletricidade afectaram 830 000 famílias em Hainan. Em termos de custos humanos, o furacão matou duas pessoas e feriu 92.

Antes de o tufão atingir a região, as autoridades conseguiram evacuar cerca de 420 000 pessoas, enquanto outras 500 000 foram deslocadas da província de Guangdong.

De acordo com os peritos, o Yagi é o segundo tufão mais potente do mundo a ocorrer este ano (depois do furacão Beryl, de categoria 5, que atingiu o Atlântico), sendo o primeiro se olharmos para a zona do Pacífico.