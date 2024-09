Kaja Kallas sob pressão para provar as suas capacidades diplomáticas para além do flanco oriental da UE

A relevância da UE no Sul Global poderá ser ainda mais prejudicada, a menos que Kallas demonstre "empenhamento" na questão israelo-palestiniana, dizem fontes à Euronews.

Kaja Kallas está a ser pressionada para provar que tem a experiência e o empenho necessários para dirigir a diplomacia da União Europeia para além do seu flanco oriental, particularmente em resposta à guerra em Gaza, disseram vários funcionários, legisladores e analistas à Euronews.

Enquanto se aguarda o voto de confirmação dos legisladores, a antiga primeira-ministra da Estónia está pronta a substituir Josep Borrell no mais alto cargo diplomático da UE - o de Alto Representante para a Política Externa, que dirige a ação externa do bloco em regiões como África, Ásia-Pacífico e Médio Oriente.

Mas Kallas - uma inimiga feroz da Rússia e uma força motriz nos esforços da UE para punir o Kremlin pela sua invasão da Ucrânia - tem um historial limitado em compromissos diplomáticos para além do flanco oriental da Europa.

O seu apoio à resistência ucraniana definiu a sua ascensão ao reconhecimento internacional, enquanto as suas escassas declarações públicas sobre Gaza adotaram a linha bem ensaiada da UE de apoiar firmemente o direito de auto-defesa de Israel, ao mesmo tempo que apelava ao respeito do direito humanitário internacional em Gaza.

Isto, combinado com a erosão progressiva do poder de decisão do Alto Representante - que só pode agir com o aval unânime dos 27 Estados-Membros - significa que a relevância da UE no Médio Oriente e no Sul Global poderá diminuir ainda mais.

Em Bruxelas, há quem receie que o mandato de Kallas se centre inevitavelmente na guerra na Ucrânia, em detrimento do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, que expôs divisões intransponíveis entre as capitais da UE e uma amarga guerra de territórios entre os diferentes ramos das instituições de Bruxelas.

"Kallas garantiu aos Estados-membros da UE, para os quais o conflito no Médio Oriente é importante, que lhe vai dar prioridade", disse à Euronews uma fonte com conhecimento da transição para o cargo diplomático de topo, que garantiu o anonimato. "Mas falta-lhe o envolvimento profundo e pessoal que Borrell demonstrou na questão israelo-palestiniana", acrescenta a mesma fonte.

"Uma vez que ela (Kallas) não tem estado tão empenhada no assunto, estou pelo menos um pouco preocupado que a guerra em Gaza possa não esteja no topo da sua agenda", disse Evin Incir, deputado europeu do grupo de esquerda Socialistas e Democratas (S&D), à Euronews.

"O Médio Oriente é mais complicado (para Kallas). É uma questão que está um pouco mais longe", disse à Euronews Mika Aaltola, deputado finlandês do Parlamento Europeu, membro da Comissão dos Assuntos Externos do grupo PPE, de centro-direita. "Mas a Estónia de Kallas tem sido pragmática na sua posição sobre o conflito em Gaza."

Aaltola acrescentou que Kallas é uma "forjadora de consensos e tem instinto para defender o que está certo".

Enquanto alguns elogiam os esforços de Borrell para equilibrar as posições contraditórias dos Estados-membros sobre o conflito, outros dizem que, independentemente da nomeação, os danos causados à reputação da UE no Médio Oriente e no Sul Global durante o seu mandato são irreparáveis.

"Borrell pode ter melhorado a sua posição pessoal, mas não fez qualquer mossa na reputação em declínio da UE no Sul Global", disse Shada Islam, comentador de assuntos europeus. "A UE perdeu toda a credibilidade, peso e influência que ainda tinha nos últimos anos e Kallas dificilmente conseguirá mudar alguma coisa."

Kallas pode delegar a questão israelo-palestiniana

Duas fontes conhecedoras da dinâmica do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) - o braço diplomático da UE que Kallas irá liderar - afirmaram que os funcionários públicos poderosos da burocracia da instituição têm procurado apertar o controlo sobre a política da UE para o Médio Oriente, prejudicando os esforços de Borrell para exercer pressão diplomática sobre o Governo israelita.

Segundo os mesmos, sob o comando de Kallas, os decisores mais "pró-Israel" no seio do executivo mais alargado, incluindo a própria presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, poderiam exercer mais influência na resposta do bloco à guerra em Gaza.

Kaja Kallas com Ursula von der Leyen

Von der Leyen foi duramente criticada pela sua reação imediata ao conflito, quando não se pronunciou sobre a situação de emergência humanitária que se abateu sobre a Faixa de Gaza.

A reação confusa do seu executivo também provocou reacções negativas, como quando o Comissário húngaro Olivér Várhelyi anunciou unilateralmente que a UE iria suspender toda a ajuda aos palestinianos, apesar da catástrofe humanitária. O executivo voltou atrás horas depois, mas Várhelyi não foi publicamente repreendido pelas suas acções.

O facto alimentou o descontentamento entre as comunidades de toda a Europa, bem como entre os funcionários que acusaram a instituição que os emprega de não defender os seus ideais de direitos humanos, paz e Estado de direito.

Para o eurodeputado Evin Incir, Borrell tem sido um contrapeso para as forças dentro das instituições da UE - nomeadamente von der Leyen e Várhelyi - que foram lentas a chamar a atenção para as violações israelitas do direito humanitário internacional.

"Acredito firmemente que, se não fossem os partidos progressistas do Parlamento e Borrell, poderíamos ter visto uma UE que continuasse a fechar os olhos a uma solução de dois Estados, não se atrevendo sequer a mencioná-la", disse Incir.

"Se não fosse por ele, poderíamos ter seguido um caminho totalmente diferente daquele que a União acabou por seguir", acrescentou.

"Borrell tem sido bem-sucedido em chamar a atenção para as violações do direito internacional por parte de Israel, mas também para o impasse na tomada de decisões por parte dos Estados-membros. "Ele está cada vez mais frustrado publicamente a este respeito", disse à Euronews Hugh Lovatt, membro sénior do Conselho Europeu para as Relações Externas (ECFR).

Entre as propostas de Borrell para exercer pressão diplomática sobre Israel contam-se a sanção de ministros israelitas extremistas e a convocação de Israel para discutir o cumprimento das obrigações em matéria de direitos humanos previstas no acordo de cooperação UE-Israel. O Presidente da Comissão Europeia tem conseguido apresentar estas propostas, apesar das objecções dos Estados-Membros.

"O risco (para Kallas) é não conseguir passar das declarações à ação efectiva e também não conseguir aprender as lições dos anteriores Altos Representantes em termos de como lidar com a dinâmica dos Estados-Membros e os processos internos de tomada de decisão", explicou Lovatt.

A política externa da UE está a fragmentar-se

Se Kallas deixar que o seu apoio à Ucrânia defina o seu mandato, isso poderá também levar a uma maior ambiguidade sobre a famosa questão "a quem devo telefonar se quiser telefonar à Europa?", cunhada pelo antigo Secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger.

Embora von der Leyen ainda não tenha revelado as pastas que definirão o mandato da sua próxima equipa, comprometeu-se a nomear um novo Comissário Europeu para o Mediterrâneo.

Isto significa que a atual pasta de Olivér Várhelyi será dividida de modo a delimitar os chamados países do "alargamento" - tanto nos Balcãs Ocidentais como no flanco oriental - de outros países vizinhos no Médio Oriente e no Norte de África.

Josep Borrel e Kaja Kallas

Hussein Baoumi, da Amnistia Internacional, disse à Euronews, em julho, que a decisão é um "reflexo" da dualidade de critérios de von der Leyen na forma como encara a cooperação com as duas regiões.

"O grupo do alargamento (...) será mais orientado para os valores, procurando ancorar a democracia, a estabilidade e o Estado de direito", disse Baoumi, "enquanto a comissária para o Mediterrâneo se centrará mais em questões relacionadas com a energia, a segurança, a migração e uma cooperação bastante vaga em áreas de interesse mútuo".

"Para os países do alargamento, os valores são muito importantes e estes países devem respeitar as normas da UE, enquanto que para os países do Mediterrâneo estas questões passam para segundo plano", acrescentou. "Esta é uma mensagem muito clara de que a promoção dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito está reservada a um determinado grupo de países que têm futuro na União Europeia."

Um papel mais importante para o Comissário para o Mediterrâneo nas relações da UE com os países do Médio Oriente poderia significar que a relevância de Kallas como ator na região seria ainda mais diluída.