Kaja Kallas: o falcão russo prestes a tornar-se o principal responsável diplomático da UE

Moscovo pôs-lhe a cabeça a prémio. Kaja Kallas é agora procurada em Bruxelas.

A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, uma das críticas mais abertas da UE em relação à Rússia, deverá assumir o cargo mais importante da política externa de Bruxelas, o que poderá constituir um importante sinal para Moscovo.

Os 27 líderes do bloco já indicaram o nome de Kallas para o mais alto cargo diplomático da UE, atualmente ocupado pelo espanhol Josep Borrell, esperando-se uma decisão final esta semana.

Se a sua nomeação for formalizada pelos dirigentes da UE na quinta-feira e depois aprovada pela Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu, Kallas será a primeira europeia de Leste a ocupar o cargo e a primeira estónia a ocupar um dos cargos mais importantes da UE.

Desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kallas tem sido uma força motriz nos esforços da UE para punir a Rússia com sanções, enviar apoio militar à Ucrânia e reforçar as capacidades de defesa do bloco.

O vigor da sua posição anti-russa, que é anterior à guerra, fez com que se especulasse que a sua candidatura ao cargo de principal diplomata poderia ser bloqueada por receio de provocar Moscovo.

A sua resposta firme à agressão russa valeu-lhe mesmo o estatuto de pessoa procurada na Rússia, devido aos seus esforços para remover os monumentos da Segunda Guerra Mundial da era soviética no seu país báltico, o que o Kremlin descreveu como "ação hostil à memória histórica".

Mas os diplomatas disseram à Euronews que a sua posição implacável em relação a Moscovo não foi um grande obstáculo à sua nomeação. Os diplomatas da Europa de Leste são particularmente favoráveis à introdução da sua própria perspetiva numa diplomacia da UE que tem sido dominada há anos pelos europeus ocidentais.

A nomeação iminente da eurodeputada acontece apesar de o grupo liberal europeu a que pertence ter caído para a quarta maior força política do Parlamento Europeu, na sequência dos resultados dececionantes das eleições europeias de junho.

Popular no estrangeiro, mas com apoio em declínio no seu próprio país

A possível mudança para Bruxelas surge numa altura em que Kallas se debate com a queda das taxas de aprovação a nível interno, apesar de manter um forte perfil internacional.

A sua popularidade caiu para apenas 16% em janeiro, após meses de declínio desde o verão passado, quando surgiram as primeiras notícias sobre os laços comerciais do seu marido com a Rússia.

Em agosto de 2023, soube-se que o marido de Kallas, Arvo Hallik, detinha uma participação numa empresa de logística que continuava a operar na Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, mais de um ano e meio antes. Desde então, Kallas negou qualquer conhecimento prévio dos laços da empresa com a Rússia e descreveu a reação interna como uma caça às bruxas política.

Mas o escândalo provocou uma reação internacional mínima, com exceção de um golpe do ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjarto, que acusou Kallas de "hipocrisia" ao censurar o aperto de mão de Viktor Orbán a Vladimir Putin durante um encontro na China.

A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, à esquerda, e o marido, Arvo Hallik, posam para uma fotografia em Tallinn, na Estónia Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Em março, Kallas foi também alvo de escrutínio quando diplomatas da UE acusaram o seu governo de inflacionar artificialmente os reembolsos das armas enviadas para a Ucrânia ao abrigo do chamado Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (EPF), que permite aos Estados-Membros serem parcialmente reembolsados pelas doações de armas.

Os montantes solicitados pela Estónia ultrapassam os de outros Estados-Membros que fizeram doações semelhantes, o que sugere que Talin calculou os seus reembolsos com base no preço de novos kits militares, enquanto enviava equipamento mais antigo para Kiev.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia respondeu aos relatos, afirmando que tinha agido de acordo com as regras e que a Ucrânia "nunca se tinha queixado" da qualidade do equipamento que recebia da Estónia.

Uma política "pragmática"

Um dos desafios que Kallas enfrenta quando se prepara para ser interrogada pela Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu será demonstrar as suas credenciais no exercício da influência diplomática da UE noutras regiões do mundo.

Não é considerada uma voz tão autoritária quando se trata de outras regiões do mundo, como a África, o Médio Oriente e a América Latina. Poderá ser incumbida de definir a posição diplomática da UE em relação ao conflito que assola Gaza e à instabilidade que se instala noutras regiões, como o Sahel africano.

Mas os diplomatas afirmam que o seu historial de política "pragmática" significa que está bem colocada para mediar as posições da UE sobre questões globais. A função é condicionada pela necessidade de todos os Estados-Membros da UE apoiarem unanimemente as decisões de política externa, sendo Kallas considerada como tendo as competências necessárias para forjar consensos entre 27 ministérios dos Negócios Estrangeiros que, por vezes, estão profundamente divididos.

Estas divisões vieram ao de cima no rescaldo do ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro, e da ofensiva das forças israelitas na Faixa de Gaza.

A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, abraça a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen Dati Bendo/ EU/Dati Bendo

Considera-se que a Estónia seguiu a linha bem ensaiada da UE, apoiando firmemente o direito de auto-defesa de Israel e apelando ao respeito pelo direito humanitário internacional em Gaza. Em suma, Kallas não é considerada nem uma das líderes mais pró-Israel nem uma das mais pró-Palestina da UE.

Mas poderá ter de se esforçar para exercer influência diplomática e relevância entre os parceiros da região. De facto, tem sido a mais interveniente na instabilidade do Médio Oriente ao estabelecer paralelismos com a situação na Ucrânia, questionando por que razão o Ocidente não conseguiu repelir os ataques russos à Ucrânia da mesma forma que o fez quando o Irão lançou o seu primeiro ataque aéreo a Israel, em meados de abril.

Tudo em família

Kallas não é uma pessoa estranha às instituições europeias. O seu pai, Siim Kallas, foi primeiro-ministro da Estónia entre 2002 e 2003, antes de trocar Tallinn por Bruxelas em 2004, onde foi Comissário durante uma década nos dois executivos de José Manuel Barroso.

Advogada de formação, entrou para a política em 2010 e, um ano mais tarde, foi eleita para o Parlamento da Estónia, o Riigikogu. Tornou-se deputada ao Parlamento Europeu em 2014, onde se dedicou a uma série de domínios políticos, desde a tecnologia à energia e à política externa.

Desde que regressou à Estónia e se tornou primeira-ministra em 2021, foi-lhe atribuído o mérito de reforçar a estatura internacional do seu país, o quarto mais pequeno da UE e com apenas 1,4 milhões de cidadãos.

No seu website, Kallas refere que o golfe, o esqui, os patins e os puzzles são os seus principais hobbies.