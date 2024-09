O que é considerado um bom salário? Como se comparam as capitais europeias

Um bom salário pode variar muito consoante a profissão, a educação e as expetativas pessoais de cada um. A Euronews Business analisa em pormenor o que constitui um bom salário nas principais capitais europeias.

PUBLICIDADE

O que é um bom salário no seu país? Não é tão simples como parece. De acordo com Chris Chasteen, diretor de Investigação do ERI Economic Research Institute, a resposta depende de factores como o local onde se vive, a experiência, a educação, a indústria, as necessidades e o estilo de vida.

Com base em estimativas de agências de recrutamento e na opinião de especialistas, a Euronews Business analisa o que constitui um bom salário em algumas capitais europeias.

Qualquer salário acima da média pode ser considerado bom, de acordo com as informações de Chris Chasteen partilhadas com a Euronews Business.

Anubha Verma, no seu blogue no Indeed, sublinha que ganhar um salário acima da média pode ajudá-lo a cobrir confortavelmente as suas necessidades básicas, tendo ainda o suficiente para desfrutar de actividades pessoais, como viagens e entretenimento, bem como para fazer poupanças.

Berlim oferece aos profissionais de colarinho branco a meio da carreira entre 40.000 e 60.000 euros brutos por ano

Segundo a Talentup, um salário anual bruto entre 64.000 e 70.000 euros é considerado um bom salário na Alemanha. Isto traduz-se em cerca de 40.000 a 43.000 euros líquidos por ano ou entre 3.300 e 3.600 euros líquidos por mês para uma pessoa solteira.

Os salários tendem a ser moderadamente mais elevados em Berlim, em comparação com outras cidades alemãs, quando olhamos para várias profissões.

"Embora o custo de vida de Berlim tenha aumentado nos últimos anos, continua a ser mais acessível do que o de outras grandes capitais europeias, como Londres e Paris", disse Michael Stull, diretor-geral do ManpowerGroup UK, à Euronews Business.

"Berlim oferece aos profissionais de colarinho branco a meio da carreira salários entre 40.000 e 60.000 euros brutos por ano".

Os profissionais a meio da carreira em Londres ganham normalmente entre £50.000 (€59.455) e £70.000 (€83.235) brutos por ano

A HousingAnywhere informou que o rendimento mensal médio líquido no Reino Unido era de 2.297 libras (2.725 euros). Em 2023, com um custo de vida de £1.950 (€2.314), um salário médio mensal líquido entre £2.500 (€2.962) e £3.300 (€3.915) era considerado um bom salário no Reino Unido.

Dado que a mediana dos ganhos semanais brutos em Londres era 23% superior à média do Reino Unido, segundo o ONS, um bom salário na capital deveria situar-se, pelo menos, entre 3.643 euros e 4.815 euros. No entanto, deverá situar-se entre 3.922 euros e 5.183 euros no interior de Londres, que inclui a cidade de Londres e treze bairros.

Uma vez que os salários variam significativamente consoante o sector, Michael Stull forneceu uma ampla gama. "Um bom e representativo salário bruto de colarinho branco para um profissional a meio da carreira em Londres situa-se normalmente entre £50.000 (€59.455) e £70.000 (€83.235) por ano", afirma.

Um bom salário para uma vida confortável em França é de cerca de 3.200 euros por mês para uma pessoa solteira

A partir de 2024, o salário médio mensal líquido em França é de 2.587 euros, enquanto o salário médio é de 1.940 euros, de acordo com a HousingAnywhere. Normalmente, um bom salário para uma vida confortável em França é de cerca de 3.200 euros por mês para uma pessoa solteira ou 5.600 euros por mês para uma família de três pessoas.

No entanto, devido ao custo de vida mais elevado em Paris, são necessários cerca de 3.400 euros por mês para manter um estilo de vida confortável na capital.

Estima-se que um bom salário líquido mensal em Espanha seja de cerca de 2.700 euros para uma pessoa solteira

De acordo com a HousingAnywhere, o salário líquido médio em Espanha em 2024 é de 1.785 euros por mês, ou 2.250 euros brutos. Para uma vida confortável, estima-se que um bom salário líquido mensal em Espanha ronde os 2.700 euros para uma pessoa solteira ou 4.000 euros para alguém que sustente uma família.

Dado que o salário médio em Madrid é 18% superior à média nacional, um bom salário líquido mensal na capital para uma pessoa solteira deveria ser de, pelo menos, 3.185 euros.

PUBLICIDADE

"Um profissional a meio da carreira em Madrid pode razoavelmente esperar ganhar entre 35.000 e 55.000 euros brutos por ano", afirma Stull do ManpowerGroup.

"Embora mais baixo do que em Londres ou Paris, este intervalo está alinhado com o custo de vida mais moderado da cidade."

Um salário bruto entre 4.100 e 6.000 euros por mês é considerado bom para uma vida confortável na Irlanda

Na Irlanda, um salário bruto entre 4.100 e 6.000 euros por mês é considerado bom para uma vida confortável, segundo o Instarem.

O salário médio bruto dos trabalhadores a tempo inteiro no país é de 3.220 euros por mês.

PUBLICIDADE

Salários de Roma ficam atrás das cidades do norte da Europa

De acordo com o ManpowerGroup, um bom salário para um trabalhador de colarinho branco a meio da carreira situa-se normalmente entre 35.000 e 50.000 euros brutos por ano. "Os salários em Roma são geralmente mais baixos em comparação com os das cidades do Norte da Europa, mas este facto é parcialmente compensado por um custo de vida mais baixo", afirmou Stull.

Um bom salário bruto em Roma varia normalmente entre 3.750 e 5.690 euros, de acordo com o Salary Explorer.

O Salary Explorer fornece estimativas de um bom salário mensal bruto para outras capitais da seguinte forma:

Atenas: 2.250 a 3.410 euros.

Helsínquia: 4.510 euros - 6.830 euros

Copenhaga: 5.400 a 8.180 euros.

Estocolmo: 3.900 a 5.900 euros.

"Considerar a remuneração total, não apenas o salário"

Um "bom salário" não se resume apenas ao salário base. "Considere todo o pacote de compensação, incluindo bónus, opções de compra de ações, seguro de saúde, contribuições para a reforma, férias pagas e outras regalias", afirmou Michael Stull.

PUBLICIDADE

"Em alguns casos, estes benefícios podem tornar mais atrativo um salário base mais baixo."

Pawel Adrjan, responsável pela pesquisa EMEA no Indeed Hiring Lab, também sublinhou que o mundo está a atravessar uma transformação histórica do trabalho. "Os nossos dados mostram que a procura de trabalho remoto e híbrido está em máximos históricos em França, na Alemanha, em Espanha e no Reino Unido", afirmou à Euronews Business.

Maior satisfação salarial nos países do Norte e Oeste da UE

O Inquérito 2023 sobre a Qualidade de Vida nas Cidades Europeias, da Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia, revela variações significativas na satisfação financeira das famílias em toda a UE.

A percentagem de pessoas satisfeitas com a situação financeira do seu agregado familiar varia entre 39% em Atenas e 87% no Luxemburgo. A satisfação é geralmente mais elevada nas cidades localizadas nos países do Norte e do Oeste da UE.