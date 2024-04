Onde é que na Europa existe maior desigualdade de riqueza?

Os peritos sugerem que os sistemas fiscais e as taxas de propriedade de habitação desempenham um papel significativo nas disparidades de riqueza entre ricos e pobres.

A desigualdade de riqueza é evidente em todo o mundo, e a Europa não é exceção: os 10% mais ricos do continente detêm uns impressionantes 67% da riqueza, enquanto a metade inferior da população adulta possui apenas 1,2% da mesma.

O grau de desigualdade na distribuição da riqueza também varia consideravelmente de país para país, como mostra o Global Wealth Report 2023 do Credit Suisse e do UBS.

O património líquido ou "riqueza" é definido como o valor dos ativos financeiros mais os ativos reais (principalmente habitação) que as famílias possuem, menos as suas dívidas.

A sua distribuição desigual é medida pelo coeficiente de Gini e pela percentagem dos percentis superiores: quanto mais elevado for o coeficiente de Gini, maior é a desigualdade de riqueza, sendo que 0 representa a igualdade total.

Entre os 36 países europeus estudados, a desigualdade de riqueza em 2022 variava entre 50,8 na Eslováquia e 87,4 na Suécia.

Excluindo a Islândia, a desigualdade de riqueza era bastante elevada nos países nórdicos. A Finlândia, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia ocupam todos os lugares da metade superior da tabela, com a Suécia a encabeçar a lista.

Entre as quatro grandes potências económicas da UE, a Alemanha registou a maior desigualdade de riqueza (77,2), seguida da França (70,3), da Espanha (68,3) e da Itália (67,8). O Reino Unido, um antigo membro da UE que ainda é considerado um dos "quatro grandes" do continente europeu, registou uma pontuação de 70,2.

A Bélgica (59,6), Malta (60,9) e a Eslovénia (64,4) seguiram-se à Eslováquia como países com menor desigualdade de riqueza.

Grandes disparidades entre os mais ricos

Nos 21 países europeus com dados disponíveis, existem disparidades de riqueza significativas entre os percentis mais elevados, incluindo o decil mais rico, os 5% mais ricos e o 1% mais rico.

Analisando o decil mais rico em 2022, a Suécia registou a maior desigualdade de riqueza, com os 10% mais ricos a deterem 74,4% da riqueza. A Bélgica registava o valor mais baixo de desigualdade, com 43,5%.

De facto, o decil mais rico detinha mais de metade da riqueza em todos os países, com exceção da Bélgica.

Entre os "quatro grandes" da UE, a Alemanha registou a maior desigualdade de riqueza, com os 10% mais ricos a deterem 63% da riqueza, seguida da França (54,9%), Espanha (53,8%) e Itália (53,5%). O Reino Unido registou um valor inferior a todos estes quatro países, com 53,3%.

Excluindo a Alemanha, o decil mais rico das quatro potências económicas da Europa apresenta valores de desigualdade comparativamente mais baixos entre os 21 países.

Suécia dispara, Bélgica contraria a tendência

A classificação mantém-se praticamente inalterada quando se compara a quota de riqueza dos 5% mais ricos com a dos 10% mais ricos. A Suécia manteve a sua posição de topo, com os 5% mais ricos a deterem 60,3% da riqueza, enquanto a Bélgica registou a menor desigualdade de riqueza, com os 5% mais ricos a deterem 30,8% da riqueza.

Quanto à percentagem do 1% mais rico, a Turquia apresenta o valor mais elevado, com 39,5%, seguida da Chéquia (37,8%), da Suécia (35,8%) e da Alemanha (30,%).

A percentagem do 1% do topo na Bélgica era muito inferior à média, com o 1% do topo mais rico a deter apenas 13,5% da riqueza do país. O segundo valor mais baixo foi de 19% em Portugal.

Porque é que a Suécia está no topo da desigualdade de riqueza?

Pode ser uma surpresa ver os países nórdicos em geral com uma pontuação tão elevada em termos de desigualdade de riqueza, especialmente porque parecem ter um desempenho muito bom noutros índices, como o bem-estar, o rendimento disponível e os valores democráticos.

De acordo com a Dra. Lisa Pelling, diretora do grupo de reflexão Arena Idé, sediado em Estocolmo, o sistema fiscal é a razão mais importante pela qual a Suécia, em particular, vai contra a corrente.

"Nas últimas décadas, abolimos uma série de impostos sobre a riqueza", disse à Euronews Business. "Na Suécia, atualmente, não existe imposto sobre o património. Também não há impostos sobre heranças, doações e propriedades".

As empresas suecas internacionais de sucesso, que beneficiaram de investimentos feitos com o dinheiro dos contribuintes, não estão a devolver esses fundos.

"Também temos impostos muito baixos sobre as empresas. Isto significa que existem muitas possibilidades para as pessoas ricas enriquecerem ainda mais", acrescentou Pelling.

Sistema de proteção social: as pessoas sentem-se seguras

Pelling sublinhou que a Suécia continua a ser um dos países mais iguais do mundo noutros aspetos, em especial no que se refere aos rendimentos.

"Isto deve-se principalmente ao facto de termos um sistema de segurança social bem desenvolvido, em que as pessoas se sentem seguras em relação ao sistema público de saúde e se sentem relativamente confortáveis com as suas pensões, com os seus seguros no que se refere a baixas por doença e desemprego", afirmou. Como tal, as pessoas têm menos incentivos para pôr dinheiro de lado para estas coisas.

Em comparação com outros países nórdicos com sistemas de previdência social eficazes, Pelling salientou que a principal diferença reside no sistema fiscal.

Na Finlândia, as escolas são propriedade do Estado, enquanto na Suécia, um terço dos alunos do ensino secundário frequenta escolas privadas. Estas escolas, na sua maioria com fins lucrativos, recebem financiamento total do Estado, sem restrições às suas margens de lucro.

O mesmo acontece com o sistema de saúde. "Os cuidados primários estão em grande parte privatizados e são muito lucrativos. As empresas de previdência social privatizadas e financiadas pelos impostos tornam os seus proprietários muito ricos", afirmou Pelling.

Fatores subjacentes à desigualdade de riqueza na Europa

De acordo com Eszter Sándor e o Dr. Carlos Vacas-Soriano, gestores de investigação da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound), um dos fatores mais importantes na desigualdade de riqueza é a composição dos ativos.

As taxas de propriedade de habitação entre países, em particular, são um dos principais fatores que contribuem para as diferenças na distribuição da riqueza.

"Os países com níveis mais elevados de propriedade de habitação tendem a ter níveis mais baixos de desigualdade de riqueza, enquanto que os países onde o acesso a outros ativos financeiros é mais prevalecente tendem a ter uma maior desigualdade de riqueza", disseram os investigadores à Euronews Business.

Sándor e Vacas-Soriano afirmam ainda que as pensões voluntárias e os seguros de vida desempenham um papel importante nas desigualdades de riqueza.

"Nos países da Europa Ocidental, é mais provável que as pessoas consigam poupar para a reforma, quer porque têm rendimentos mais elevados, quer porque têm melhor acesso a instrumentos voluntários de rendimento após a reforma, do que os cidadãos da Europa Oriental e do Sul", afirmaram.

Alemanha: poucos proprietários de casas, nenhum imposto sobre o património

Sándor e Vacas-Soriano sublinharam que a Alemanha, um país com um sólido historial económico, obteve uma pontuação elevada em termos de desigualdade de riqueza.

"A Alemanha tem uma alta proporção de locatários, mas eles têm taxas de esforço muito baixas (despesas de habitação divididas pela renda) em comparação com outros países da Europa Ocidental devido a mercados de aluguel fortemente regulamentados e uma oferta de habitação comparativamente maior", disseram eles.

Em 2022, a Alemanha apresentava as percentagens mais baixas de propriedade de habitação, com apenas 46,5% da população a viver num agregado familiar proprietário de casa, de acordo com o Eurostat. A média da UE era de 69,1%. Esta percentagem também era inferior à média da UE na Suécia (64,2%) e na Turquia (57,5%)

A desigualdade de riqueza melhorou em algum lado?

Entre os principais países europeus, nomeadamente os "quatro grandes" da UE e o Reino Unido, a desigualdade de riqueza, tal como refletida pelo coeficiente de Gini, diminuiu na Alemanha (-4,3) entre 2000 e 2022.

No entanto, em 2022, a Alemanha continua a registar o valor mais elevado de desigualdade de riqueza entre os cinco países.

O Reino Unido também registou uma queda na desigualdade durante o mesmo período, embora menos significativa (-0,4).

Entretanto, a Itália registou o maior aumento, com 7,4 pontos, enquanto em Espanha aumentou 2,8 e em França 0,6.

Entre 2000 e 2022, a França registou a melhoria mais notável na percentagem de riqueza do 1% do topo entre estes cinco países, com uma diminuição de 4,3 pontos. A Espanha e o Reino Unido também registaram diminuições, com descidas de 1,7 e 1,4 pontos, respetivamente.

Na Alemanha e na Itália, o 1% mais rico aumentou a sua quota de riqueza em cerca de 1 ponto.

Os números sugerem que não se registaram grandes melhorias na distribuição desigual da riqueza nos principais países da Europa nas últimas duas décadas.