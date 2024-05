Netanyahu disse que não vai aceitar “o fim da guerra em Gaza como parte de um acordo de reféns"

De Euronews

O primeiro ministro-israelita e o secretário de Estado norte-americano reuniram-se esta quarta-feira em Jerusalém. Netanyahu afirmou que um possível acordo com o Hamas não significa que se evite a invasão de Rafah.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse ao secretário de Estado norte-americano Antony Blinken que “não vai aceitar o fim da guerra em Gaza como parte de um potencial acordo de reféns”. Os dois líderes encontraram-se esta quarta-feira na cidade de Jerusalém, em Israel.

Segundo um alto funcionário israelita, citado pelas agências internacionais, “Ele [Netanyahu ] disse a Blinken que estamos interessados em chegar a um acordo e determinados a derrubar o Hamas”. O alto funcionário afirmou, ainda, que Israel transmitiu a sua última oferta ao Hamas através de mediadores egípcios, no final da semana passada, e que está à espera de uma resposta esta quarta-feira à noite.

Benjamin Netanyahu referiu ainda, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelita, citado pelas agências internacionais, que um acordo com o Hamas sobre os reféns não significa que a invasão de Rafah não vá acontecer.

Entretanto, o secretário de Estado norte-americano reiterou a posição clara dos Estados Unidos sobre Rafah. A administração de Joe Biden tem-se mantindo firme relativamente à sua posição sobre a operação em Rafah sem um plano credível de evacuação de civis.

No seu encontro com o presidente israelita Isaac Herzog em Jerusalém, Blinken expressou sentimentos semelhantes e atribuiu ao Hamas a responsabilidade pelo fracasso do acordo sobre os reféns.

A organização terrorista Hamas é “a única razão pela qual o acordo não foi alcançado”, disse Blinken, citado pelas agências internacionais, que se encontra em Israel pela sétima vez desde o ataque de 7 de outubro.

Um relatório da agência de notícias libanesa al-Akhbar indicou que a oferta de Israel prevê a libertação de pelo menos 33 reféns numa primeira fase, e que esta será seguida de outras fases que irão permitir a retirada total das Forças de Defesa de Israel.