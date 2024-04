Polícia desmantela acampamento pró-palestiniano em Berlim

A polícia de Berlim desmantelou um acampamento pró-palestiniano montado em frente ao parlamento alemão por ativistas que exigiam que o governo parasse de exportar armas para Israel.

Berlim tem sido palco de manifestações pró-palestina. Na sexta-feira, a polícia alemã desmantelou um acampamento, instalado há mais de três semanas junto ao edifício do Bundestag (parlamento alemão).

O acampamento temporário era composto por cerca de 20 ativistas, mas quando a polícia foi chamada ao local, dezenas de outras pessoas juntaram-se aos manifestantes para resistir à operação policial. Os meios de comunicação social locais referem que foram detidas cerca de 75 pessoas.

Os vídeos das redes sociais mostram que a polícia não foi propriamente simpática com os manifestantes, que ofereceram resistência. Foram efetuadas várias detenções devido a “ataques físicos e resistência” às ordens dos agentes.

Em Paris, estudantes inspirados pelos acampamentos de solidariedade com Gaza nos Estados Unidos bloquearam o acesso a um edifício de uma prestigiada universidade francesa, o que levou os responsáveis da instituição de ensino a transferirem todas as aulas presenciais para online.

O protesto pró-palestiniano deu início a um dia de drama no Instituto de Estudos Políticos de Paris, conhecido como Sciences Po e que tem o presidente Emmanuel Macron ou o primeiro-ministro Gabriel Attal entre os muitos ex-alunos que frequentaram a instituição.

Os manifestantes começaram por ocupar um edifício central do campus e bloquearam a sua entrada com caixotes de lixo, estrados de madeira e uma bicicleta. Também se reuniram nas janelas do edifício, gritando slogans pró-palestinianos, e penduraram bandeiras e cartazes palestinianos.

Mais tarde, na sexta-feira, manifestantes pró-palestinianos e pró-israelitas enfrentaram-se num tenso impasse na rua em frente à escola. A polícia de choque interveio para separar os grupos opostos.

Ao cair da noite, um grupo cada vez mais reduzido de manifestantes pró-palestinianos recusou-se a ceder, ignorando as ordens da polícia para evacuar a rua e os avisos de possíveis detenções. Por fim, os manifestantes saíram do edifício, carregando uma grande bandeira palestiniana, sob os aplausos dos manifestantes que os tinham apoiado no exterior. Em seguida, começaram a afastar-se pacificamente da zona, vigiados pela polícia.

Os manifestantes dizem que se inspiraram nos seus homólogos norte-americanos, que têm vindo a organizar acções pró-palestinianas em campus universitários de todo o país desde há muitos dias.

O Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken afirmou que os protestos em si são “uma marca da democracia americana”, mas salientou que os estudantes tendem a ignorar os crimes do Hamas.