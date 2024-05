Protestos pró-Palestina na Universidade da Califórnia acabam em confrontos, detenções em Nova Iorque

De Euronews

Polícia teve de intervir após relatos de "altercações físicas violentas" no pólo da UCLA.

Os protestos dos estudantes na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, acabaram em confrontos violentos entre manifestantes pró-Israel e pró-Palestina na terça-feira.

A polícia teve de intervir após relatos de "altercações físicas violentas" no pólo universitário ocupado pelos manifestantes.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os manifestantes a atacarem-se mutuamente, com pontapés, empurrões e golpes com paus.

Os confrontos ocorreram perto do acampamento de tendas onde os manifestantes pró-Palestina ergueram barricadas para proteção.

Dezenas de detenções em Nova Iorque

A situação nos Estados Unidos está a ficar mais tensa com os protestos nas universidades de todo o país a decorrerem já há duas semanas.

Em Nova Iorque, a polícia de choque teve que dispersar os estudantes e varrer o acampamento montado na Universidade de Columbia. Dezenas de pessoas foram detidas.

Um comunicado divulgado pela Universidade de Columbia dá nota de que a polícia foi chamada, após os dirigentes do estabelecimento universitário terem pedido ajuda.

O acampamento de protesto contra a guerra entre Israel e o Hamas naquela universidade acabou varrido pelas autoridades.

"A decisão de chamar a NYPD [polícia de Nova Iorque] foi em resposta às ações dos manifestantes, não a causa que estão a defender. Nós deixamos claro que a vida do campus não pode ser infinitamente interrompida por manifestantes que violam as regras e a lei", lê-se na nota da Universidade de Columbia.

A poucos quarteirões de distância, na City College de Nova Iorque, os manifestantes mediram forças com a polícia do lado de fora do portão principal da universidade pública.

Em Tampa, a polícia também usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes pró-Palestina na Universidade do Sul da Flórida.