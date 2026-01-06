Stephen Miller diz que ninguém lutaria contra os EUA pelo futuro da Gronelândia

Um dos principais assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou a ameaça de Washington de tomar o controlo da Gronelândia, afirmando na segunda-feira que ninguém desafiaria militarmente os Estados Unidos sobre o futuro do território autónomo dinamarquês.

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Numa entrevista à CNN, o chefe de gabinete adjunto de Trump para a política, Stephen Miller, afirmou que Washington tem uma "posição formal (...) de que a Gronelândia deve fazer parte dos EUA".

Os seus comentários seguiram-se ao apelo renovado do Presidente dos EUA para que a ilha estratégica e rica em minerais do Ártico ficasse sob o controlo de Washington, na sequência da operação militar do fim de semana na Venezuela que resultou na captura de Nicolás Maduro.

Miller questionou o direito da Dinamarca de "controlar" a Gronelândia, território autónomo que faz parte do país.

"A verdadeira questão é: que direito tem a Dinamarca de exercer controlo sobre a Gronelândia? Qual é a base da sua reivindicação territorial? Em que se baseia o facto de a Gronelândia ser uma colónia da Dinamarca? disse Miller durante a entrevista à CNN na tarde de segunda-feira.

ARQUIVO: O conselheiro de segurança interna dos Estados Unidos, Stephen Miller, reage à margem da Cimeira da ASEAN em Kuala Lumpur, Malásia, domingo, 26 de outubro de 2025. Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O principal assessor de Trump também disse que os EUA "são o poder da NATO. Para os EUA assegurarem a região do Ártico, para protegerem e defenderem a NATO e os interesses da NATO, obviamente que a Gronelândia deve fazer parte dos EUA".

Quando questionado se os EUA excluiriam o uso da força para anexar a Gronelândia, Miller disse que "não há necessidade de pensar ou falar" sobre uma operação militar na ilha árctica.

"Ninguém vai lutar militarmente contra os EUA pelo futuro da Gronelândia", afirmou.

Miller é amplamente visto como o arquiteto de várias das políticas de Trump, orientando o presidente na sua linha dura em matéria de imigração e na sua agenda interna.

Líderes da UE defendem a Gronelândia

Os líderes de seis nações europeias - Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha e Reino Unido - emitiram uma declaração conjunta na terça-feira defendendo a soberania da Gronelândia.

"A Gronelândia pertence ao seu povo", diz a declaração, que foi posteriormente apoiada pelo primeiro-ministro holandês Dick Schoof.

"Cabe à Dinamarca e à Gronelândia, e apenas a eles, decidir sobre os assuntos que dizem respeito à Dinamarca e à Gronelândia."

No domingo, Trump reiterou a sua afirmação de que a Gronelândia deve passar a fazer parte dos EUA, apesar dos apelos dos líderes dinamarquês e gronelandês para que deixem de "ameaçar" o território.

"A Gronelândia está coberta de navios russos e chineses por todo o lado", disse Trump a bordo do Air Force One a caminho de Washington. "Precisamos da Gronelândia do ponto de vista da segurança nacional, e a Dinamarca não vai ser capaz de o fazer".

Em resposta a estes comentários, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen afirmou que a tomada da Gronelândia pelos EUA equivaleria ao fim da aliança militar da NATO.

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, também emitiu uma declaração na qual instou Trump a abandonar as suas "fantasias sobre a anexação" e acusou Washington de uma retórica "completa e totalmente inaceitável". "Basta", afirmou.

A Gronelândia tem estado sob controlo dinamarquês desde o início do século XVIII, mas ganhou o direito de residência em 1979, embora Copenhaga continue a supervisionar a sua política externa e de segurança.

A ilha possui uma vasta riqueza mineral, incluindo terras raras, cruciais para as tecnologias avançadas.