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Dinamarca exige que EUA respeitem soberania do país após Trump nomear enviado para a Gronelândia

A bandeira da Gronelândia e a bandeira da Dinamarca numa reunião governamental em Copenhaga, 8 de janeiro de 2025
A bandeira da Gronelândia e a bandeira da Dinamarca numa reunião governamental em Copenhaga, 8 de janeiro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
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O governo de Copenhaga insistiu no respeito pela integridade territorial do seu país, na segunda-feira, depois de o presidente dos EUA ter nomeado o governador do Louisiana como enviado para colocar a Gronelândia sob o controlo dos EUA.

A Dinamarca espera que todas as nações, incluindo os Estados Unidos, respeitem a sua soberania territorial depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter nomeado um enviado especial para colocar a Gronelândia sob o controlo de Washington, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen, na segunda-feira.

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Rasmussen disse em comunicado que, embora a nomeação "confirme o contínuo interesse americano na Gronelândia", a Dinamarca insiste que "todos - incluindo os EUA - devem mostrar respeito pela integridade territorial do Reino da Dinamarca".

As emissoras dinamarquesas TV2 e DR informaram que Rasmussen disse mais tarde que iria convocar o embaixador dos EUA em Copenhaga, Kenneth Howery, para uma reunião no ministério.

"Já o dissemos antes. Agora, voltamos a dizê-lo. As fronteiras nacionais e a soberania dos Estados estão enraizadas no direito internacional", afirmaram a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen e o seu homólogo da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, numa declaração conjunta.

"São princípios fundamentais. Não se pode anexar outro país. Nem mesmo com um argumento de segurança internacional".

"A Gronelândia pertence aos gronelandeses e os Estados Unidos não podem apoderar-se da Gronelândia", acrescentaram na declaração, enviada por correio eletrónico pelo gabinete de Frederiksen. "Esperamos respeito pela nossa integridade territorial comum".

Nielsen, da Gronelândia, escreveu anteriormente no Facebook que o território dinamarquês semi-autónomo tinha "acordado novamente com um novo anúncio do presidente dos EUA, mas isso não muda nada para nós em casa".

"A Gronelândia pertence aos gronelandeses e a sua integridade territorial deve ser respeitada", escreveu Nielsen, acrescentando que, embora o território acolha favoravelmente a cooperação com outras nações, esta deve ser feita no respeito pelos gronelandeses e pelos seus valores.

Landry compromete-se a tornar a Gronelândia parte dos EUA

Trump anunciou no domingo a nomeação do governador do Louisiana, Jeff Landry, como enviado especial à Gronelândia, afirmando que Landry "compreende como a Gronelândia é essencial para a nossa segurança nacional".

Landry escreveu no X que "é uma honra servi-lo nesta posição voluntária para tornar a Gronelândia parte dos EUA".

Trump tem apelado repetidamente à jurisdição dos EUA sobre a vasta ilha do Atlântico Norte, rica em minerais, durante a sua transição presidencial e nos primeiros meses do seu segundo mandato. O líder norte-americano não descartou o uso de força militar para assumir o controlo do território estrategicamente localizado.

Em março, o vice-presidente JD Vance visitou uma base militar americana remota na Gronelândia e acusou a Dinamarca de subinvestir no território.

O assunto tinha deixado de ser notícia antes de ressurgir com o anúncio de domingo. Em agosto, as autoridades dinamarquesas convocaram o embaixador dos EUA na sequência de um relatório segundo o qual pelo menos três pessoas com ligações a Trump tinham levado a cabo operações secretas de influência na Gronelândia.

A Dinamarca e os EUA são aliados da NATO.

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No início deste mês, o Serviço de Informações de Defesa dinamarquês afirmou, num relatório anual, que os EUA estão a utilizar o seu poder económico para "fazer valer a sua vontade" e ameaçar com força militar tanto amigos como inimigos.

A Gronelândia, onde vivem cerca de 57.000 pessoas, faz parte do Reino da Dinamarca há mais de 600 anos, mas ganhou uma autonomia substancial em 1979. O país controla a maior parte dos assuntos internos, enquanto a Dinamarca se ocupa da defesa e da política externa.

Outras fontes • AP

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