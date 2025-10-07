Gronelândia ainda receia ameaça de aquisição de Trump

Mette Frederiksen afirmou que o desejo do presidente dos EUA, Donald Trump, de assumir o controlo da Gronelândia continua a ser uma preocupação para a sua população.
A ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de se apoderar da Gronelândia continua a pairar sobre os residentes da ilha árctica, afirmou na terça-feira a Primeira-Ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.
No início deste ano, Trump provocou ondas de choque em toda a Europa quando se recusou publicamente a excluir a possibilidade de utilizar a força militar, ou a coerção económica, para se apoderar do território semiautónomo dinamarquês.
Desde então, a sua atenção voltou-se para outras questões, que vão desde as tarifas comerciais e as despesas da NATO até à guerra da Rússia na Ucrânia, mas Frederiksen disse que a ameaça de tomada de posse de Trump continua a ser uma preocupação para a Dinamarca e para os cerca de 60 mil habitantes da Gronelândia.
"Neste momento, parece muito distante. Talvez haja a sensação de que podemos respirar de alívio, mas credito que não podemos", disse Frederiksen na abertura do Parlamento dinamarquês.
Os habitantes das pequenas povoações costeiras da Gronelândia têm de viver com a ideia inquietante de que "a superpotência mais forte do mundo falou de nós como algo que se pode comprar, como algo que se pode possuir e isso cria uma insegurança que não desaparece", explicou Frederiksen.
A Dinamarca, aliada dos EUA na NATO, tem afirmado repetidamente que a Gronelândia não está à venda e aumentou recentemente a atividade militar e o investimento na defesa da ilha.
"Aconteça o que acontecer, apoiamos a Gronelândia na determinação do seu próprio futuro", disse Frederiksen no seu discurso ao Parlamento. "E não seremos ameaçados ou intimidados a fazer algo que é obviamente errado."
As declarações de Frederiksen fazem eco dos comentários do ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, numa entrevista à Euronews em julho.
A ameaça expansionista de Trump sobre a Gronelândia ainda não está "acabada", mesmo que a perspetiva de uma intervenção militar continue a ser muito improvável, disse Rasmussen.
No final de agosto, Rasmussen convocou o principal diplomata da embaixada dos EUA em Copenhaga para conversações, depois de a emissora nacional dinamarquesa ter noticiado que pelo menos três pessoas com ligações a Trump tinham levado a cabo operações secretas de influência na Gronelândia.
Desde a ameaça de Trump, a Gronelândia tem procurado reforçar as suas relações com a União Europeia e outros aliados.
No mês passado, a Comissão Europeia propôs duplicar a sua ajuda financeira à Gronelândia no âmbito do próximo orçamento da UE.
No âmbito do quadro financeiro plurianual para 2028-2034, a Comissão propõe mais de 530 milhões de euros de financiamento para Nuuk.