Gronelândia ainda receia ameaça de aquisição de Trump

A ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de se apoderar da Gronelândia continua a pairar sobre os residentes da ilha árctica, afirmou na terça-feira a Primeira-Ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

No início deste ano, Trump provocou ondas de choque em toda a Europa quando se recusou publicamente a excluir a possibilidade de utilizar a força militar, ou a coerção económica, para se apoderar do território semiautónomo dinamarquês.

Desde então, a sua atenção voltou-se para outras questões, que vão desde as tarifas comerciais e as despesas da NATO até à guerra da Rússia na Ucrânia, mas Frederiksen disse que a ameaça de tomada de posse de Trump continua a ser uma preocupação para a Dinamarca e para os cerca de 60 mil habitantes da Gronelândia.

"Neste momento, parece muito distante. Talvez haja a sensação de que podemos respirar de alívio, mas credito que não podemos", disse Frederiksen na abertura do Parlamento dinamarquês.

ARQUIVO: Primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen durante uma reunião na casa cultural Katuaq em Nuuk, na Gronelândia, na quarta-feira, 24 de setembro de 2025 Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Os habitantes das pequenas povoações costeiras da Gronelândia têm de viver com a ideia inquietante de que "a superpotência mais forte do mundo falou de nós como algo que se pode comprar, como algo que se pode possuir e isso cria uma insegurança que não desaparece", explicou Frederiksen.

A Dinamarca, aliada dos EUA na NATO, tem afirmado repetidamente que a Gronelândia não está à venda e aumentou recentemente a atividade militar e o investimento na defesa da ilha.

"Aconteça o que acontecer, apoiamos a Gronelândia na determinação do seu próprio futuro", disse Frederiksen no seu discurso ao Parlamento. "E não seremos ameaçados ou intimidados a fazer algo que é obviamente errado."

As declarações de Frederiksen fazem eco dos comentários do ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, numa entrevista à Euronews em julho.

Forças militares dinamarquesas participam num exercício com centenas de tropas de vários membros europeus da NATO em Kangerlussuaq, 17 de setembro de 2025 AP Photo

A ameaça expansionista de Trump sobre a Gronelândia ainda não está "acabada", mesmo que a perspetiva de uma intervenção militar continue a ser muito improvável, disse Rasmussen.

No final de agosto, Rasmussen convocou o principal diplomata da embaixada dos EUA em Copenhaga para conversações, depois de a emissora nacional dinamarquesa ter noticiado que pelo menos três pessoas com ligações a Trump tinham levado a cabo operações secretas de influência na Gronelândia.

Desde a ameaça de Trump, a Gronelândia tem procurado reforçar as suas relações com a União Europeia e outros aliados.

No mês passado, a Comissão Europeia propôs duplicar a sua ajuda financeira à Gronelândia no âmbito do próximo orçamento da UE.

No âmbito do quadro financeiro plurianual para 2028-2034, a Comissão propõe mais de 530 milhões de euros de financiamento para Nuuk.