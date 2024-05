Autoridades dispersam protestos na Universidade de Columbia e fazem várias detenções

De Euronews com AP

Polícia de Nova Iorque foi chamada após dirigentes do estabelecimento universitário terem pedido ajuda.

Os protestos pró-Palestina que paralisaram a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, terminaram de forma dramática na terça-feira, com a polícia de choque a invadir o pólo universitário da Ivy League e a deter dezenas de pessoas.

Um comunicado divulgado pela Universidade de Columbia dá nota de que a polícia de Nova Iorque foi chamada, após os dirigentes do estabelecimento universitário terem pedido ajuda.

O acampamento de protesto contra a guerra entre Israel e o Hamas naquela universidade acabou varrido pelas autoridades.

"A decisão de chamar a NYPD [polícia de Nova Iorque] foi em resposta às ações dos manifestantes, não a causa que estão a defender. Nós deixamos claro que a vida do campus não pode ser infinitamente interrompida por manifestantes que violam as regras e a lei", lê-se na nota da Universidade de Columbia.

A poucos quarteirões de distância, na City College de Nova Iorque, os manifestantes mediram forças com a polícia do lado de fora do portão principal da universidade pública.

Vídeos partilhados nas redes sociais na terça-feira mostram algumas pessoas no chão e a serem empurradas pela polícia. Muitos manifestantes acabaram detidos.

O acampamento de protesto montado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, também foi palco de confrontos durante a noite. A segurança teve de ser reforçada depois de as autoridades terem relatado "altercações físicas" entre grupos de manifestantes.

Nas últimas duas semanas, as autoridades norte-americanas já varreram múltiplos acampamentos de protesto em várias universidades do país, após confrontos. Até agora, há registo de mais de mil detenções.