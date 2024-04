EUA: estudantes universitários são presos por protestos pró-palestinos

De Euronews com AP

As preocupações com as ameaças aos estudantes e professores judeus estão a ser citadas como uma razão para uma maior repressão dos manifestantes.

Os confrontos entre os manifestantes estudantis pró-palestinianos e as universidades estão a tornar-se cada vez mais tensos em ambas as costas dos EUA.

Em Nova Iorque, a administração da Universidade de Columbia deu a centenas de manifestantes um prazo para desocuparem um grande parque de campismo. Entretanto, dezenas de estudantes permaneceram barricados dentro de dois edifícios num campus do norte da Califórnia.

Ambos os incidentes fazem parte da intensificação das manifestações estudantis contra a guerra de Israel contra o Hamas, que levou a dezenas de detenções sob a acusação de invasão de propriedade ou de conduta desordeira.

O presidente da Universidade de Columbia, Minouche Shafik, estabeleceu ontem um prazo até à meia-noite para se chegar a um acordo com os estudantes no sentido de desocuparem o acampamento, afirmando que, se tal não acontecesse, a direção da universidade iria "considerar opções alternativas".

O prazo terminou sem notícias de um acordo. Os vídeos mostram alguns manifestantes a desmontar as suas tendas, mas outros redobraram os seus discursos.

O aumento das tensões ocorreu na véspera da viagem do Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, a Columbia, para se encontrar com estudantes judeus e abordar a questão do antissemitismo nos campus universitários.

Estudantes protestam num acampamento no campus do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, terça-feira, 23 de abril de 2024. Charles Krupa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Do outro lado do país, os manifestantes da Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, em Humboldt, começaram a utilizar mobiliário, tendas, correntes e fechos de correr para bloquear as entradas do edifício. O desafio era menos esperado numa das regiões mais conservadoras da Califórnia, cerca de 480 km a norte de São Francisco.

Um vídeo mostrava os manifestantes a gritar "Não temos medo de vocês!" antes de os agentes da polícia de choque os empurrarem para a entrada do edifício.

Segundo a universidade, três estudantes foram detidos e o campus foi encerrado até quarta-feira. Um número desconhecido de estudantes ocupou um segundo edifício do campus na terça-feira.

Um equilíbrio delicado

A onda de manifestações deixou as universidades a debater-se com a necessidade de equilibrar a segurança no campus com o direito à liberdade de expressão. Até agora, muitas instituições têm tolerado os protestos, que exigem que as escolas condenem o ataque israelita a Gaza e se desfaçam de empresas que vendem armas a Israel.

Mas algumas universidades estão agora a aplicar uma disciplina mais pesada, invocando ameaças à segurança dos estudantes e professores judeus - alguns dos quais afirmam que as críticas dos manifestantes a Israel se transformaram em antissemitismo.

Os protestos vinham a fervilhar há meses, mas ganharam maior velocidade depois de mais de 100 manifestantes pró-palestinianos que tinham acampado no campus da Columbia, em Manhattan, terem sido detidos na quinta-feira.

Estudantes da Universidade de Nova Iorque e apoiantes pró-palestinianos manifestam-se em frente ao edifício da NYU Stern School of Business. Mary Altaffer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

No final da tarde de segunda-feira, na Universidade de Nova Iorque, a polícia informou que 133 manifestantes tinham sido detidos e todos tinham sido libertados com intimações para comparecerem em tribunal sob a acusação de conduta desordeira.

Em Connecticut, a polícia prendeu 60 manifestantes - incluindo 47 estudantes - em Yale, depois de se terem recusado a abandonar um acampamento numa praça no centro do campus.

No Midwest, na terça-feira, uma manifestação no centro do campus da Universidade de Michigan tinha aumentado para cerca de 40 tendas e nove manifestantes anti-guerra na Universidade de Minnesota foram detidos depois de a polícia ter desmantelado um acampamento em frente à biblioteca. Centenas de pessoas manifestaram-se no campus do Minnesota durante a tarde para exigir a sua libertação.

Os protestos no campus começaram após o ataque mortal do Hamas ao sul de Israel, quando os militantes mataram cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e fizeram cerca de 250 reféns.

Na guerra que se seguiu, Israel matou mais de 34.000 palestinianos na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde local, que não faz distinção entre combatentes e não combatentes, mas afirma que pelo menos dois terços dos mortos são crianças e mulheres.