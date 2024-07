De Euronews com AP

A visita do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a Washington ocorre numa altura em que o número de palestinianos mortos em ataques israelitas em Gaza se aproxima dos 40.000, segundo o Ministério da Saúde do território.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deverá discursar perante o Congresso dos Estados Unidos durante a sua visita a Washington.

Netanyahu espera que a sua viagem contribua para reforçar o apoio dos EUA à continuação da luta de Israel contra o Hamas, apesar de a administração do Presidente dos EUA, Joe Biden, estar a pedir-lhe que se concentre na conclusão de um acordo de cessar-fogo com o grupo militante.

Entretanto, os responsáveis norte-americanos afirmam que está ao alcance um acordo de cessar-fogo faseado, que poria fim aos combates e permitiria a libertação dos reféns israelitas em Gaza. Segundo eles, Israel e o Hamas concordaram com o quadro do acordo, mas os pormenores ainda têm de ser finalizados.

De acordo com o jornal diário libanês Al-Akhbar, uma delegação israelita partiu para o Cairo para novas negociações com funcionários egípcios, que se centrarão no posto fronteiriço de Rafah e no corredor de Filadélfia.

Autoridades do Egipto, de Israel, dos EUA e do Qatar deverão reunir-se na capital do Qatar, Doha, na quinta-feira, com o objetivo de analisar os pormenores da proposta de cessar-fogo em três fases.

Segundo o jornal Al-Akhbar, os mediadores egípcios e do Qatar consideram que a primeira fase do acordo está próxima, mas receiam que o primeiro-ministro israelita, Netanyahu, possa destruir um possível acordo nas últimas horas.

Visita de Netanyahu aos EUA suscita protestos

A chegada do primeiro-ministro israelita desencadeou uma série de protestos na capital do país, incluindo uma concentração num edifício do Congresso que terminou com várias detenções.

Algumas das manifestações condenaram Israel, mas outras expressaram o seu apoio, pressionando Netanyahu a chegar a um acordo de cessar-fogo e a trazer para casa os reféns ainda detidos pelo Hamas.

Dezenas de manifestantes reuniram-se à porta do hotel de Benjamin Netanyahu na segunda-feira à noite e, na terça-feira à tarde, centenas de manifestantes organizaram um protesto ao estilo flash mob no edifício Cannon, onde se situam os gabinetes dos membros da Câmara dos Representantes.

Organizados pela Voz Judaica para a Paz, os manifestantes, vestidos com t-shirts vermelhas onde se lia "Não em nosso nome", tomaram conta da rotunda do edifício, sentaram-se no chão, desfraldaram cartazes e gritaram "Deixem Gaza viver!"

Após cerca de meia hora de palmas e cânticos, agentes da Polícia do Capitólio dos EUA fizeram várias advertências e começaram a prender os manifestantes.

Conflito continua em Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que os corpos de 55 pessoas mortas por ataques israelitas foram levados para os hospitais locais nas últimas 24 horas.

O número total de palestinianos mortos na guerra entre Israel e o Hamas ascende a pelo menos 39.145, com mais 90.257 feridos.

Entretanto, milhares de palestinianos, mais uma vez deslocados na sequência de uma ordem de evacuação israelita de Khan Younis, dizem estar a dormir na rua.

A nova ordem reduz em cerca de 10 quilómetros quadrados a "zona humanitária" de 60 quilómetros quadrados que Israel designou para os palestinianos se refugiarem das suas ofensivas.

Israel afirma que está a planear uma operação contra os militantes do Hamas na zona.