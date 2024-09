Milhares de pessoas protestam em França contra a escolha do primeiro-ministro feita por Macron

Os deputados responderam ao apelo do dirigente de um partido de extrema-esquerda que criticou a nomeação do primeiro-ministro de direita pelo Presidente da República.

Milhares de manifestantes saíram às ruas de toda a França no sábado, respondendo ao apelo de um partido de extrema-esquerda que criticou a nomeação pelo Presidente da República de um primeiro-ministro conservador. A escolha de Michel Barnier é vista como uma tomada de poder por parte de Macron.

Os protestos são um desafio direto à decisão do Presidente Emmanuel Macron de não nomear um primeiro-ministro do bloco de extrema-esquerda, na sequência de uma eleição legislativa profundamente dividida em julho. A esquerda, em particular o partido França Indomável, considera que o historial conservador de Barnier é uma rejeição da vontade do eleitorado, intensificando ainda mais a atmosfera política já carregada.

As autoridades esperavam dezenas de milhares de manifestantes. Em Paris, os manifestantes reuniram-se na Place de la Bastille e as tensões aumentaram à medida que a polícia se preparava para potenciais confrontos. Outras manifestações em 150 pontos do país incluem as cidades de Montauban e Auch, no sudoeste.

Em Montauban, os manifestantes denunciaram a nomeação de Barnier como uma negação da democracia, fazendo eco da retórica inflamada de Jean-Luc Melenchon, líder da "França Sem Arco", nos últimos dias.

"O povo foi ignorado", disse um orador à multidão.

Enquanto Barnier se reunia com profissionais de saúde no Hospital Necker de Paris, na sua primeira visita oficial como primeiro-ministro, os opositores dizem que a agitação nas ruas está a moldar o futuro do seu governo.

Barnier, que está a preparar o seu gabinete, comprometeu-se a ouvir as preocupações dos cidadãos, nomeadamente no que se refere aos serviços públicos franceses.

Jordan Bardella, líder do partido de extrema-direita Rassemblement National (RN), avisou que Barnier também estava "sob vigilância" do seu partido. Bardella, que discursou na feira de Chalons-en-Champagne, apelou ao primeiro-ministro para que inclua as prioridades do seu partido na sua agenda, nomeadamente em matéria de segurança nacional e imigração.

Barnier, 73 anos, é o mais velho dos 26 primeiros-ministros que serviram a Quinta República Francesa moderna. Substitui o mais jovem, Gabriel Attal, que tinha 34 anos quando foi nomeado há apenas oito meses.

Attal foi forçado a demitir-se depois de o governo centrista de Macron ter sofrido uma grande derrota nas eleições legislativas antecipadas de julho. Macron convocou as eleições na esperança de garantir um mandato claro, mas, em vez disso, o parlamento ficou suspenso, deixando o Presidente sem maioria legislativa e mergulhando a sua administração numa situação de turbulência.

Attal foi também o primeiro primeiro-ministro de França a assumir a homossexualidade. Os meios de comunicação franceses e alguns dos opositores de Macron, que criticaram imediatamente a nomeação de Barnier, rapidamente descobriram que, quando estava no parlamento em 1981, o novo primeiro-ministro tinha estado entre os 155 deputados que votaram contra uma lei que descriminalizava a homossexualidade.

Embora Barnier traga consigo cinco décadas de experiência política, a sua nomeação não oferece qualquer garantia de resolução da crise. O seu desafio é imenso: tem de formar um governo que consiga navegar numa Assembleia Nacional fraturada, onde o espetro político está profundamente dividido entre a extrema-esquerda, a extrema-direita e o enfraquecido bloco centrista de Macron. O resultado da sondagem rápida, longe de proporcionar clareza, apenas serviu para desestabilizar o país e o controlo de Macron sobre o poder.

A decisão do presidente de recorrer a Barnier, um operador político experiente com laços profundos com a União Europeia, é vista como uma tentativa de trazer estabilidade à política francesa. E Barnier, que ganhou proeminência como o principal negociador da UE para o Brexit, já enfrentou tarefas difíceis antes.

Os críticos dizem que Macron, eleito com a promessa de romper com a velha ordem política, está agora a lutar contra a instabilidade que prometeu ultrapassar.