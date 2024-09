Apesar de ter estado afastado da vida política nos últimos anos, o novo primeiro-ministro francês ganhou muito respeito em Bruxelas como principal negociador do Brexit.

Dois meses depois de as eleições antecipadas terem resultado numa legislatura dividida, o Presidente francês Emmanuel Macron nomeou Michel Barnier, duas vezes comissário europeu, para o cargo de primeiro-ministro, afirmando querer criar "um governo unificador ao serviço do país".

Enquanto se prepara para assumir o cargo, os antigos colegas de Barnier em Bruxelas estão a fazer fila para o felicitar pelo seu regresso ao centro da política europeia.

"Estou muito contente com a nomeação de Michel Barnier", disse à Euronews o antigo presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker.

"Nomeei-o negociador-chefe para o Brexit e, durante esse período, senti o seu talento para ouvir e falar de forma compreensiva com aqueles que o ouviam. Era muito inteligente e também muito bem preparado".

"Nos pormenores das negociações (do Brexit), ele foi o melhor que se poderia imaginar - tem um verdadeiro talento como negociador porque o fez de uma forma diferente. Falava com os seus homólogos britânicos, com todos os primeiros-ministros, com o Parlamento e com a Comissão várias vezes por semana", disse Juncker, que também rejeitou a caricatura de Barnier como "inimigo do Reino Unido".

"Ele tinha uma ideia positiva do Reino Unido e queria apenas tirar o melhor partido das negociações", disse Juncker, que liderou a Comissão Europeia de 2014 a 2019.

Ele está habituado a negociar

As primeiras escolhas de Macron foram o antigo primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve e o presidente de centro-direita da região de Hauts-de-France, no norte de França, Xavier Bertrand. O Presidente da Câmara de Cannes, David Lisnard, de direita, também estaria na lista.

Nenhum destes nomes foi visto como suscetível de obter a aprovação do Parlamento, dadas as divisões políticas cada vez maiores em França. No entanto, de acordo com aqueles que trabalharam de perto com ele durante as rancorosas negociações do Brexit, Barnier tem as competências necessárias para, pelo menos, tentar colmatar as divisões.

Michel Barnier e Emmanuel Macron em 2019. Michel Euler/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Juncker previu que ele iria "tentar juntar pessoas que não conseguem imaginar que podem trabalhar juntas".

"Está habituado a negociar com governos de coligação em toda a Europa. E não é da extrema-direita, é do centro-direita moderado", disse o antigo Presidente.

Questionado sobre a possibilidade de Barnier conseguir atenuar as divisões profundamente enraizadas que a França enfrenta atualmente, Juncker mostrou-se esperançado.

"Não vamos exagerar a influência que ele pode ter na situação em França. Mas ele é, sem dúvida, uma das melhores escolhas neste momento".

Manter a UE unida

Georg Riekeles, conselheiro diplomático de Barnier durante o Brexit, afirmou que o sucesso de Barnier, de 73 anos, em "estabilizar o barco" após o choque do Brexit em 2016 foi o seu "feito mais importante".

"Não pensamos nisso agora, mas em 2016 perguntávamo-nos se o Brexit seria o início de um impulso europeu mais alargado para a realização de referendos. Os líderes políticos diziam: 'este é o nosso momento'. Foi visto como um momento existencial para a UE".

"Uma das coisas que ele conseguiu, como parte do esforço de equipa, foi fazer com que os 27 (Estados-Membros) se mantivessem unidos".

Riekeles diz que havia preocupações em Bruxelas de que o referendo sobre o Brexit pudesse desencadear nada menos do que o fim da UE e que a unidade que surgiu durante as negociações subsequentes estava "longe de ser uma conclusão precipitada".

Michel Barnier aceita o cargo de primeiro-ministro francês numa cerimónia de transmissão de poderes. Sarah Meyssonnier/AP

"Na altura, a questão era saber se a UE poderia manter-se unida, com um negociador, ou se os Estados-Membros, grandes ou pequenos, tentariam sozinhos obter o melhor acordo possível", recorda Riekeles, que é agora diretor associado do Centro de Estudos de Política Europeia, com sede em Bruxelas.

"Construiu uma plataforma comum com princípios fundamentais, apoiou e compreendeu o que estava em jogo para a Irlanda e a Irlanda do Norte. E se uma questão era existencial para um país, era existencial para todos, e ele fez questão de dizer que, de outra forma, não faz sentido estar numa união".

"Além disso, a mensagem de 'proteger a integridade do mercado único' - ele foi o arquiteto desta unidade".

O outro lado

Os elogios a Barnier vindos de Bruxelas são uma mudança radical em relação ao seu perfil de há poucas semanas. De facto, apesar de todo o crédito que recebeu durante o processo do Brexit, parecia até agora que a carreira de Barnier tinha chegado ao fim.

Apesar de ter ocupado vários cargos de relevo em governos anteriores - incluindo ministro dos Negócios Estrangeiros, ministro da Agricultura e ministro delegado para os Assuntos Europeus - é frequentemente descrito como tendo pouco ou nenhum perfil político em França.

Peter Ricketts, antigo diplomata britânico, escreveu no X: "Conheço Barnier há 30 anos, desde que foi ministro da Europa de Chirac em 1995. É um tecnocrata competente, formal, inflexível e não muito conhecido em França, pois passou décadas em vários cargos em Bruxelas.

"A sua principal vantagem para Macron é, provavelmente, o facto de ter menos inimigos do que outros considerados. Isso é fundamental, uma vez que a sua tarefa é montar um Governo que sobreviva a uma moção de censura e, depois, conseguir aprovar um orçamento."

Entretanto, os antigos colegas admiradores de Barnier evitaram mencionar a mudança dramática para a direita populista durante a sua malfadada candidatura à presidência francesa em 2021.

Apelou a uma "moratória à imigração" e a critérios mais rigorosos para o reagrupamento familiar. Também apelou à primazia do direito francês sobre o direito europeu ou internacional, para que a França volte a ter "soberania jurídica para deixar de estar sujeita aos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia".

Mas a sua candidatura acabou por fracassar e os republicanos recusaram-se a nomeá-lo, pelo que se afastou da política durante alguns anos, até ao seu regresso repentino esta semana.