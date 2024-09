De Shona Murray, Angela Skujins

Os antigos colegas de Michel Barnier, escolhido pelo Presidente francês Emmanuel Macron para o cargo de primeiro-ministro da França, estão a fazer fila em Bruxelas para felicitar o veterano político pelo seu regresso ao centro da política europeia.

Os elogios vieram dos mais altos cargos da União Europeia, a começar pela própria Ursula von der Leyen.

A Presidente da Comissão Europeia saudou a recente nomeação do antigo negociador do Brexit para o cargo de Primeiro-Ministro francês, declarando na rede social X que desejava a Michel Barnier "o maior sucesso na sua nova missão".

"Sei que Michel Barnier tem os interesses da Europa e da França no coração, como demonstra a sua longa experiência", afirmou.

A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também fez um elogio a Michel Barnier. Num post no X, Metsola afirmou que Barnier demonstrou anteriormente "liderança, visão e método" e que estava confiante de que ele faria o "melhor uso da sua experiência e competências como novo primeiro-ministro francês".

O último da lista é o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que escreveu no X que a Europa "beneficiou muito" do "sentido de escuta, respeito e transparência nas negociações" de Barnier.

Michel afirmou que espera que Barnier ponha "mais uma vez" as suas qualidades "ao serviço da França".

Os antigos comissários também vieram felicitar o veterano político de 73 anos do partido conservador Republicanos pela sua recente nomeação.

French President Emmanuel Macron, left, shakes hands with European Union chief Brexit negotiator Michel Barnier at the Elysee Palace in Paris, Friday, Jan. 31, 2020. AP

Porque é que um negociador hábil foi escolhido para o cargo?

"Estou muito satisfeito com a nomeação de Michel Barnier", disse à Euronews o antigo Presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker.

"Nomeei-o negociador-chefe para o Brexit e, durante esse período, senti o seu talento para ouvir e falar de forma compreensiva com aqueles que o ouviam. Era muito inteligente e também muito bem preparado", acrescentou.

Barnier mostrou "verdadeiro talento" como negociador durante este período tumultuoso, recordou Juncker, em que falava com os seus homólogos britânicos - primeiros-ministros, deputados e funcionários da Comissão - várias vezes por semana.

"Ele tinha uma ideia positiva do Reino Unido e queria apenas tirar o melhor partido das negociações, disse o político luxemburguês que chefiou a Comissão Europeia de 2014 a 2019.

O anterior presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, na sede da UE em Bruxelas, terça-feira, 3 de dezembro de 2019. AP

Macron nomeou o antigo comissário europeu Barnier - que anteriormente detinha as pastas do Mercado Interno e da Política Regional - dizendo que queria que ele criasse "um governo unificador ao serviço do país", segundo um comunicado do Palácio do Eliseu.

No entanto, as primeiras escolhas de Macron foram o antigo primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve e o presidente de centro-direita da região norte de França, Xavier Bertrand, com o presidente da câmara de Cannes, David Lisnard, também à mistura.

Mas nenhum destes nomes era visto como suscetível de passar no parlamento, num país onde o fosso entre as ideologias políticas é cada vez maior.

No entanto, de acordo com aqueles que trabalharam de perto com ele durante os dias intensos e rancorosos do Brexit, Barnier tem as competências necessárias para, pelo menos, tentar colmatar a divisão.

Juncker disse que, como primeiro-ministro francês, Barnier "tentará aproximar as pessoas" de lados opostos do espetro político.

"Ele está habituado a negociar com governos de coligação em toda a Europa e não é da extrema-direita, é do centro-direita moderado", disse Juncker.

Questionado sobre a possibilidade de Barnier conseguir atenuar as divisões profundamente enraizadas que a França enfrenta, disse: "Não vamos exagerar a influência que ele pode ter na situação em França, mas é, sem dúvida, uma das melhores escolhas neste momento".

"Momento existencial para a UE

Georg Riekeles, conselheiro diplomático de Barnier durante o Brexit, afirmou que a capacidade do político para "estabilizar o barco" após o choque do Brexit em 2016 foi o seu "feito mais importante".

Não pensamos nisso agora, mas em 2016 perguntávamo-nos se o Brexit seria o início de um impulso europeu mais alargado para a realização de referendos - os líderes políticos diziam: 'Este é o nosso momento'", afirmou Rikeles.

"Era visto como um momento existencial para a UE".

Riekeles, agora diretor adjunto do Centro de Política Europeia, disse que as realizações mais bem geridas de Barnier nesta era foram as disputas entre os 27 Estados-Membros e a garantia de que "se mantêm unidos".

Apesar das preocupações em Bruxelas de que o Brexit poderia despoletar a queda da UE, Riekeles afirma que a unidade que emergiu estava "longe de ser uma conclusão precipitada em 2016".

"A questão que se colocava na altura era se a UE poderia manter-se unida com um negociador, ou se os Estados-Membros, grandes ou pequenos, iriam tentar obter o melhor acordo possível".

"Ele afirmou que, de outra forma, não faz sentido estar numa união".

O novo primeiro-ministro francês, Michel Barnier, discursa durante a cerimónia de transmissão de poderes, quinta-feira, 5 de setembro de 2024, em Paris. AP

Do fim do caminho para o topo

Apesar de ter falhado na tentativa de garantir a nomeação do seu partido conservador para presidente, parecia que Barnier tinha chegado ao fim da sua carreira política.

É frequentemente descrito como tendo pouco ou nenhum perfil real em França, apesar de ter sido ministro dos Negócios Estrangeiros, da Agricultura, do Ambiente e dos Assuntos Europeus.

Entre os muitos elogios vindos de Bruxelas, é notável a ausência de comentários sobre a mudança dramática de Barnier para a direita populista durante a sua malograda candidatura à presidência francesa.

Defendeu uma moratória sobre a imigração, o endurecimento dos critérios de reagrupamento familiar e a elevação do direito francês acima do direito europeu ou internacional.

Barnier lamentou ainda a perspetiva de a França voltar a ter "soberania jurídica para deixar de estar sujeita aos acórdãos" do Tribunal de Justiça da União Europeia.