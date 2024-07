Na quinta-feira, os 577 deputados da Assembleia Nacional francesa vão eleger o presidente da câmara baixa do parlamento. Esta votação poderá ser decisiva para a nomeação do futuro primeiro-ministro do país.

Como não houve progressos na procura de um candidato a primeiro-ministro em França, a aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP), que obteve o maior número de lugares nas eleições legislativas do país, mudou entretanto de orientação e chegou a acordo, esta quarta-feira, sobre um candidato à presidência da Assembleia Nacional.

Após três dias de intensas discussões, a aliança de esquerda, composta pelos socialistas, o partido de extrema-esquerda França Insubmissa, os Verdes e os comunistas, escolheu André Chassaigne, líder do partido comunista na Assembleia Nacional, para os representar.

A votação será muito disputada e determinará o equilíbrio de forças entre os três principais blocos políticos - a NFP, a aliança presidencial e o Rassemblement National (RN), de extrema-direita, nenhum dos quais dispõe de maioria absoluta.

O presidente da Assembleia Nacional é a quarta pessoa mais importante do sistema de poder francês e tem o papel de liderar os debates no hemiciclo.

Pode também nomear três membros do Conselho Constitucional, um membro do Conselho Superior da Magistratura e três membros do Conselho Superior do Audiovisual.

Para ser eleito, um candidato deve obter a maioria absoluta dos votos dos 577 deputados da Assembleia Nacional na primeira ou na segunda volta do escrutínio.

Se não for esse o caso, é organizada uma terceira volta e ganha o candidato que obtiver a maioria relativa.

Por que é que isto é importante?

Por que é que a votação de quinta-feira é tão importante? Porque pode determinar a nomeação do futuro primeiro-ministro.

Esta nomeação revelará as primeiras marcas de potenciais alianças entre os diferentes blocos.

A presidente cessante da Assembleia Nacional, Yael Braun-Pivet, quer manter o seu lugar na votação de quinta-feira Mohammed Badra /AP

Se a coligação de esquerda não conseguir eleger alguém dos seus partidos, o presidente francês Emmanuel Macron poderá usar isso como desculpa para não nomear um primeiro-ministro de esquerda, alegando que não representará os deputados no parlamento, uma vez que o presidente da Assembleia Nacional e o primeiro-ministro devem ser do mesmo partido político.

É por isso que os 143 deputados do RN e os seus aliados podem influenciar a votação de quinta-feira.

Em contrapartida, o RN já está de olho em posições-chave, como as vice-presidências ou o cargo de líder da Comissão de Finanças, que estarão em jogo na sexta-feira e no sábado.

Quem são os potenciais candidatos?

Os deputados da NFP, de esquerda, já deixaram claro que farão tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que o RN ocupe lugares-chave, disse Cyrielle Chatelain, presidente dos Verdes na Assembleia Nacional, aos jornalistas na terça-feira.

Até à noite de quarta-feira, apenas alguns outros candidatos declararam oficialmente que estão a concorrer à presidência da Assembleia Nacional.

Entre eles, a presidente cessante Yaël Braun-Pivet, do partido de Macron, que espera manter o seu lugar com o apoio do partido mais conservador de direita, Os Republicanos (LR).

O centrista Charles de Courson, de 72 anos, também se apresentou como candidato.

O partido de extrema-direita RN anunciou na tarde de terça-feira que o seu deputado Sébastien Chenu será o candidato, embora tenha poucas hipóteses de ganhar.