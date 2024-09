De Euronews Green

A tecnologia é descrita como uma "solução inovadora e escalável de energia renovável" que poderá chegar em breve a outros telhados europeus.

O primeiro sistema de energia eólica "sem movimento" do Reino Unido foi instalado num telhado em Oxford.

Quando pensamos em energia eólica, vêm-nos naturalmente à cabeça as turbinas eólicas - elegantes pás que giram para acionar um gerador de eletricidade.

Mas à medida que a revolução das energias renováveis avança, estão a ser desenvolvidas cada vez mais tecnologias para se adaptarem a vários nichos e ajudarem a libertar o mundo dos combustíveis fósseis mais rapidamente.

Os projectos de energia eólica sem movimento, como este da empresa norte-americana Aeromine Technologies, têm a vantagem de serem mais silenciosos e um pouco mais seguros para as aves.

O protótipo está a ser testado no telhado da fábrica MINI do fabricante alemão de automóveis BMW em Oxford, antes de ser instalado noutros locais do Reino Unido e da Europa.

Como é que funcionam os sistemas de energia eólica sem movimento?

Tal como as bombas de calor e outros componentes da transição para a energia limpa, a unidade de energia eólica não é muito atraente.

Ocupa um lugar bastante despretensioso na extremidade do telhado da fábrica, inclinada na direção do vento dominante.

A unidade branca é composta por aerofólios verticais que criam um efeito de vácuo, atraindo o vento para uma hélice interna para gerar eletricidade.

"A nossa tecnologia de energia eólica "sem movimento" foi concebida para funcionar perfeitamente em conjunto com os sistemas solares, maximizando a produção de energia renovável a partir de telhados, ao mesmo tempo que ajuda a enfrentar desafios como o ruído, as vibrações e o impacto na vida selvagem", explica Claus Lønborg, diretor-geral da Aeromine.

A unidade funciona com um sistema solar existente no telhado de 11.000 painéis - cobrindo uma área do tamanho de cinco campos de futebol, e gerando eletricidade suficiente para alimentar o equivalente a 850 casas durante um ano.

A ideia é que a unidade eólica entre em ação quando as condições de energia solar diminuem à noite e durante o inverno.

O financiamento foi obtido através da BMW Startup Garage, que apoia tecnologias de ponta, contratando a empresa como fornecedora. Em vez de atuar como um investidor através de capital de risco, assume o papel de um cliente.

Como explica Carmen Gargioni, chefe da equipa de inovação do BMW Group Real Estate Management, "[actua] como um intermediário entre as startups e as diferentes unidades de negócio. As novas tecnologias são essenciais, uma vez que nos esforçamos por encontrar a solução mais eficiente para as nossas necessidades".

Que outras novas tecnologias eólicas estão a ser desenvolvidas?

As instalações de sistemas eólicos da Aeromine são normalmente de 50 kW ou mais, diz a empresa, e são ideais para grandes edifícios de telhado plano, como armazéns, centros de dados, escritórios e edifícios de apartamentos.

Outros eco-inventores estão a conceber soluções diferentes. A empresa francesa New World Wind, por exemplo, criou a tecnologia "Aeroleaf" que coloca microturbinas eólicas em estruturas que se assemelham a árvores.

Estas misturam-se em ambientes urbanos, como ruas residenciais, e não fazem barulho.

Outro projeto sem pás vem da start-up espanhola Vortex Bladeless. Apelidada de "Skybrator", a sua turbina gera energia apenas através da vibração.

Os fabricantes tradicionais de turbinas eólicas também estão constantemente a inovar, como é óbvio. As turbinas eólicas com riscas foram propostas como uma solução para limitar as colisões com aves em parques offshore.