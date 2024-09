Nesta cadeia sueca, os legumes crescem dentro do supermercado

É uma solução ecológica porque poupa no transporte, e um conceito revolucionário: estes supermercados são também quintas verticais onde os legumes crescem.

Uma empresa sueca está a construir quintas dentro de supermercados como uma solução ecológica para o cultivo de frutas e legumes.

A solução da SweGreen, já implementada na Suécia e na Alemanha, é uma forma de responder à escassez de água, à falta de terrenos agrícolas e à dependência da geopolítica mundial.

Cultivar os legumes localmente reduz também as emissões dos transportes, prolonga o seu prazo de validade e melhora o sabor.

Esta solução de cultivo na loja utiliza um método hidropónico, em que as plantas são cultivadas em plugs de lã de rocha em água sem solo.

Cada plataforma de cultivo pode produzir uma quantidade de alimentos equivalente a até três hectares de terreno agrícola.

Os clientes podem ver as verduras a crescer e a serem colhidas à frente dos seus olhos para depois as poderem ir buscar à prateleira.

"Os supermercados têm padarias, por exemplo. Mas agora estão a cultivar alimentos em vez de os cozinharem", afirma o diretor de inovação e responsável pela SweGreen X, Sepehr Mousavi.

Atualmente, a SweGreen pode cultivar até 100 espécies diferentes de culturas, incluindo alface, endro, hortelã e salsa.

"Estamos a acrescentar ao nosso portfólio microgreens, a testar plantas frutíferas e estamos a pensar em morangos", acrescenta Sepehr.

Como é que a IA ajuda as quintas verticais da SweGreen?

Algumas tendências de consumo são fáceis de detetar. "Durante as festas de verão, a única coisa que se vende na Suécia é endro. Depois, nos festejos do Midsommar, será a hortelã, por exemplo", diz Sepehr.

No entanto, os períodos de crescimento das plantas, a sazonalidade e as preferências dos consumidores colocam desafios, pelo que a empresa recorreu à inteligência artificial para ajudar no processo de tomada de decisões: "Este é um dos casos de utilização da inteligência artificial na agricultura", afirma Sepehr. "Temos uma ferramenta de IA que dá a receita de crescimento aos nossos produtores, para que as pessoas que trabalham no supermercado recebam uma lista de tarefas que lhes garanta exatamente os produtos necessários nesse dia."

Dependendo do tamanho do supermercado e das necessidades, os clientes da SweGreen podem escolher entre uma cultura de 45 metros quadrados com capacidade para 300 colheitas por dia e uma cultura mais pequena que pode ir até aos 12 metros quadrados e produzir um máximo de 116 colheitas por dia.

Deslocação da exploração agrícola para diferentes paisagens

Os supermercados não são os únicos que estão a procurar uma solução amiga do ambiente a nível local - restaurantes, hotéis, universidades e proprietários de imóveis também querem entrar no jogo.

O Fotografiska Stockholm, um museu contemporâneo de fotografia, arte e cultura, adotou esta solução para refeições requintadas no seu restaurante, a fim de manter o menu sazonal e sustentável.

"Juntamente com eles e com os seus chefes de cozinha de renome, analisámos o tipo de plantas que poderiam ser utilizadas como guarnição, como complemento, para nutrição, como entradas, para cocktails, para completar as coisas", diz Sepehr. "Também procurámos alimentos práticos que sejam nutritivos, tenham sabor, mas que possam ser utilizados como peça central dos pratos, por exemplo."

A SweGreen foi premiada e nomeada várias vezes pela sua produção alimentar sustentável.

Em 2023, a empresa ganhou o Prémio de Sustentabilidade IKANO e foi nomeada pelo terceiro ano consecutivo para a FoodTech 500, uma lista global que destaca as startups e scale-ups mais influentes do mundo para o futuro da alimentação, tecnologia e sustentabilidade.