6 de setembro de 1916: O nascimento do supermercado

Um dos momentos mais definitivos na definição da cultura do século XX surgiu em 1916, nos Estados Unidos, com o nascimento do supermercado.

Poucos lugares definiram melhor a imagem do mundo moderno que despontava. Fundado neste dia, o primeiro supermercado Piggly Wiggly situava-se em Memphis, no Tennessee.

O que fez do Piggly Wiggly o primeiro supermercado? Permitiu que os clientes se servissem a si próprios. Até então, os clientes dirigiam-se às mercearias com uma lista dos artigos que desejavam e um empregado recolhia o que eles queriam. Com o objetivo de reduzir os custos com pessoal, o fundador do Piggly Wiggly, Clarence Saunders, permitiu que os clientes escolhessem os artigos.

Em 1917, Saunders registou a patente de uma loja de "self-service" e a sua ideia explodiu. Ele franqueou o Piggly Wiggly e tinha 2.660 lojas nos EUA, em 1932. O supermercado continuou a inovar, tornando-se o primeiro a introduzir carrinhos de compras em 1937.

As inovações do Piggly Wiggly passaram a definir as compras . A mudança do século XX para a modernidade foi definida por um desejo crescente de individualidade. A segunda metade do século XX nos EUA também foi marcada pela opulência. E onde mais se poderia encontrar a opulência do que nos corredores intermináveis de um supermercado?

Esta foi uma tendência sublinhada por muitos artistas. Aqui estão alguns dos nossos exemplos favoritos de supermercados que aparecem na cultura contemporânea.

"Cucumber"

Todos os episódios de "It's A Sin" e do programa de televisão "Cucumber" do escritor de "Doctor Who", Russell T Davies, começaram com uma cena num supermercado. Davies questionou muitos aspetos da vida queer na Grã-Bretanha moderna.

Em "Cucumber", Davies utilizou o supermercado como veículo para conhecermos a personagem principal Henry. Davies compreende que é neste lugar quotidiano que é, no entanto, essencial, que mostramos no nosso lado mais humano.

"White Noise"

Os supermercados têm um papel importante na adaptação de 2022 de Noah Baumbach do romance de Don DeLillo, "White Noise". Quer se trate do professor de estudos hitlerianos Jack Gladney (Adam Driver) a discutir a vida moderna com o professor de estudos de Elvis Murray Sisking (Don Cheadle) ou da divertida cena final, um número de dança ao som de um LCD Soundsystem, Baumbach sabe que há algo no cenário de um supermercado que define o terror existencial dos anos 80.

Cheia de ansiedade, a nossa cultura consumista é definida pelo que podemos comprar, sugere DeLillo.

"Convenience Store Woman"

O romance de 2016 da escritora japonesa Sayaka Murata é um dos romances mais singulares que alguma vez irá ler. Baseado nas próprias experiências de Murata a trabalhar numa loja de conveniência, o livro segue Keiko Furukura, uma mulher de 36 anos aparentemente sem qualquer ambição para fazer outra coisa que não seja viver os seus dias a trabalhar numa loja local.

Keiko conhece um homem que também tem poucas ambições e, juntos, encontram uma forma de existir no nosso mundo peculiar, evitando as pressões da vida moderna.