Bienal de Veneza: Leão de Ouro para a Austrália e o coletivo Maori Mataaho

De Euronews

Os prémios da 60ª edição da Bienal de Veneza foram entregues no sábado à Austrália e ao coletivo Mataaho. Número de visitas bateu record no primeiro dia.

PUBLICIDADE

A Austrália foi premiada com o Leão de Ouro de Melhor Participação Nacional na 60ª Bienal de Veneza, intitulada este ano 'Stranieri Ovunque'.

A obra vencedora "kith and kin", de Archie Moore, é uma "exploração profunda da sua ascendência Kamilaroi, Bigambul e britânica, abrangendo um período incrível de 65.000 anos". "Adornado com giz branco nas paredes pretas do Pavilhão da Austrália, o gráfico genealógico é uma resposta pungente ao poder da história da Primeira Nação da Austrália e ao impacto da colonização", disse o júri.

"Esta instalação destaca-se pela sua forte estética, o seu lirismo e a sua invocação por uma perda compartilhada de um passado ocluso. Com seu inventário de milhares de nomes, Moore também oferece um vislumbre da possibilidade de recuperação", explicam os especialistas.

Menção especial como Participação Nacional na instalação de Doruntina Kastrati para a República do Kosovo. "Pequeno, mas poderoso, refere-se ao trabalho industrial feminizado e ao desgaste do corpo das mulheres trabalhadoras".

O prêmio de melhor artista foi para o Coletivo Feminino Maori Mataaho, formado por Bridget Reweti, Erena Baker, Sarah Hudson e Terri Te Tau, que com o seu trabalho 'Takapau' "uma estrutura entrelaçada brilhante de alças que percorrem poeticamente o espaço da galeria. Referindo-se às tradições matrilineares dos têxteis, com o seu berço semelhante a um útero, a instalação é tanto uma cosmologia quanto um refúgio".

l'opera vincitrice Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved AP Photo

Leão de Ouro para Anna Maria Maiolino e Nil Yalter

Leão de Prata para uma jovem participante promissora na nigeriana Karimah Ashadu, com o seu vídeo Machine Boys e a sua escultura de latão, Wreath, que "distorce hipóteses de género sobre o olhar e o que é considerado apropriado para comemorar".

Duas menções especiais foram dadas aos participantes, a americana-palestiniana Samia Halaby, para a pintura "O Preto é Belo", e ao argentino La Chola Poblete, o primeiro artista queer premiado na Bienal, para o "trabalho crítico sobre histórias de representação colonial a partir de uma perspectiva trans-indígena".

Anna Maria Maiolino, artista brasileira nascida em Scalea, Calábria, e Nil Yalter, artista turco nascido no Egito e a viver em Paris, também foram premiados.

Record de visitantes no primeiro dia

No primeiro dia de abertura ao público, 8.697 visitantes foram registados com um aumento de 5% no primeiro dia face ao último record, na edição de 2022. Nos quatro dias de pré-abertura, o número de participantes credenciados foi de 26.795, mais 19% nos dias de pré-abertura de 2022).

Os jornalistas credenciados são 4.315, dos quais 2.880 da imprensa internacional (67% do total), deram a conhecer os organizadores.