Bienal de Veneza abre ao público e espera o Papa - e há mão portuguesa no Pavilhão do Vaticano

Pavilhão do Vaticano, que tem como comissário o cardeal português Tolentino de Mendonça, foi instalado na prisão feminina da Ilha de Giudecca. Papa Francisco marcará presença no dia 28 de abril. Certame começa este sábado e dura até 24 de novembro.

O cardeal português Tolentino de Mendonça é o comissário do Pavilhão do Vaticano na edição de 2024 da Bienal de Veneza. O Pavilhão, sob o título "Com os meus olhos", foi instalado na prisão feminina da ilha de Giudecca.

Tolentino de Mendonça explica que a escolha do local se deve à necessidade de compaixão pelos mais pobres, por aqueles que vivem em condições extremamente duras, como é o caso da reclusão.

"Vivemos numa época marcada pelo domínio do digital e pelo triunfo das tecnologias de comunicação à distância, que propõem um olhar humano cada vez mais diferido e indireto, correndo o risco de se distanciar da própria realidade.", afirma Tolentino de Mendonça, citado pela Vatican News.

"É isso que a experiência religiosa tem em comum com a experiência artística: nenhuma delas deixa de valorizar o envolvimento total do sujeito", complementa.

O papa Francisco visitará o evento no dia 28 de abril, num momento histórico que assinalará a primeira presença de um líder da Igreja Católica na Bienal de Veneza.

O artista italiano Maurizio Cattelan - normalmente conhecido pelo seu trabalho subversivo e humorístico - é o responsável mural que reveste o exterior da capela da prisão - um par de pés humanos.

Mural na fachada da capela da prisão feminina de Veneza AP Photo

Para além da fachada da capela, o espaço de exposições do Pavilhão do Vaticano em Veneza também exibe trabalhos no seu interior.

Estão expostos um olho iluminado, telas impressas, poemas e um filme de 15 minutos realizado pelo realizador Marco Perego, que se inspirou nos reclusos da capela.

A exposição termina na capela, com esculturas coloridas penduradas no teto.

Os organizadores afirmam que esta obra de arte liga a anterior função do edifício como convento barroco e o seu atual papel de servir mulheres presas.

A Bienal de Veneza começa este sábado e decorre até 24 de novembro.