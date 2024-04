Quadro de Gustav Klimt vendido por 30 milhões de euros num leilão em Viena

De Euronews com AP

Um quadro do artista austríaco Gustav Klimt, que se pensava estar perdido há 100 anos, foi vendido num leilão em Viena.

O retrato de uma jovem mulhe, pintado por Gustav Klimt e que durante muito tempo se pensou estar perdido, foi vendido num leilão em Viena, esta quarta-feira, por 30 milhões de euros.

O artista modernista austríaco começou a trabalhar no "Retrato de Fräulein Lieser" em 1917, um ano antes da sua morte, o que faz desta uma das suas últimas obras. A licitação começou em 28 milhões de euros e o preço de venda situou-se no limite inferior de um intervalo previsto de 30 a 50 milhões de euros. Já o comprador, um licitante de Hong Kong, não foi identificado.

A casa de leilões Im Kinsky afirmou que "uma pintura de tal raridade, significado artístico e valor não estava disponível no mercado de arte da Europa Central há décadas".

O quadro de cores intensas foi leiloado em nome dos atuais proprietários, cidadãos privados austríacos cujos nomes não foram divulgados, e dos herdeiros legais de Adolf e Henriette Lieser, um dos quais terá encomendado o quadro. Não se sabe ao certo qual dos membros da família Lieser foi o modelo.

Klimt deixou o quadro, com pequenas partes inacabadas, no seu estúdio quando morreu de apoplexia no início de 1918 e foi entregue à família que o tinha encomendado, segundo a casa de leilões. Anos mais tarde, depois de 1930, a família judia fugiu da Áustria e perdeu a maior parte dos seus bens.

Não se sabe exatamente o que aconteceu ao quadro entre 1925 e a década de 1960, um período que inclui a ditadura nazi. A Áustria foi anexada pela Alemanha nazi em 1938.

A casa de leilões afirma que não há provas de que o quadro tenha sido confiscado nessa altura, mas também não há provas de que não o tenha sido. Acabou por chegar aos atuais proprietários através de três heranças sucessivas.

Dada a incerteza, foi estabelecido um acordo com os atuais proprietários e os herdeiros dos Liesers para avançar com a venda ao abrigo dos Princípios de Washington, elaborados em 1998 para ajudar a resolver questões relacionadas com a devolução de arte confiscada pelos nazis.

A casa de leilões declarou estar muito satisfeita com o resultado, já que o preço de venda foi um recorde para a Áustria. O preço mais elevado anteriormente pago num leilão no país foi de pouco mais de 7 milhões de euros por uma obra de Frans Francken, o Jovem, em 2010.