Rússia acrescenta Volodymyr Zelenskyy à lista de mais procurados

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia refutou a inclusão de Zelenskyy na lista dos mais procurados e disse que é vista como evidência do desespero da Rússia.

A Rússia colocou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy na sua lista de procurados, informou sábado a imprensa estatal russa, citando a base de dados do Ministério do Interior.

A partir da tarde de sábado, Zelenskyy e o seu antecessor, Petro Poroshenko estão em destaque na lista do ministério de pessoas procuradas por acusações criminais não especificadas. O comandante das forças terrestres da Ucrânia, general Oleksandr Pavlyuk, também está na lista.

As autoridades russas não esclareceram de imediato as alegações contra as autoridades ucranianas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia rejeitou, numa declaração online, os relatos da inclusão de Zelenskyy na lista. Disse que é evidência do “desespero da máquina estatal russa e da propaganda”.

A lista de procurados da Rússia inclui também funcionários e legisladores dos países da NATO. Entre eles está Kaja Kallas, a primeira-ministra da Estónia, que tem defendido ferozmente o aumento da ajuda militar a Kiev e sanções mais fortes contra Moscovo.

As autoridades russas disseram em fevereiro que Kallas é procurada por causa dos esforços de Tallinn para remover monumentos da era soviética como soldados do Exército Vermelho naquela nação báltica, num expurgo tardio do que muitos consideram símbolos da opressão passada.

Também na lista da Rússia estão outros ministros da Estónia e da Lituânia, bem como o procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) que no ano passado preparou um mandado para o presidente Vladimir Putin sobre acusações de crimes de guerra.