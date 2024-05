Avanço das tropas russas: cidadãos fogem de Ocheretyne. Moscovo abate mísseis ATACMS

De Euronews

A região de Donetsk continua a ser fustigada por ataques aéreos. As forças russas ganharam terreno em Ocheretyne. Moscovo anunciou o abate de quatro mísseis ATACMS, disparados contra a Crimeia.

A ofensiva russa no Leste da Ucrânia prossegue sem interrupção. Moscovo atacou os arredores de Kharkiv, tomando como alvo centrais eléctricas. O Ministério da Defesa russo anunciou posteriormente o abate de quatro mísseis ATACMS lançados pela Ucrânia em direção à Crimeia.

Combate em Donetsk: cidadãos em fuga

Ocheretyne foi alcançada pelas tropas russas, como mostram as imagens obtidas por um drone da Associated Press (AP). O exército russo está a progredir na região de Donetsk, atingindo as forças de Kiev que estão exaustas e sem munições. O exército ucraniano reconheceu que os russos capturaram um “ponto de apoio” na aldeia de Ocheretyne, que tinha uma população de cerca de três mil pessoas antes da guerra, contudo, Kiev diz que continuam os combates apesar da falta de artilharia, bombas e drones.

Os habitantes fugiram da aldeia, incluindo uma mulher de 98 anos que, na semana passada, andou quase dez quilómetros sozinha, calçando um par de chinelos e apoiada numa bengala, até chegar à linha da frente ucraniana.

Não se vê uma única pessoa nas imagens e não há um único edifício em Ocheretyne que pareça ter ficado incólume aos combates. A maioria das casas, blocos de apartamentos e outros edifícios parecem ter sido danificados de forma irreparável e muitas casas foram reduzidas a pilhas de madeira e tijolos. Uma fábrica nos subúrbios também ficou muito danificada. As imagens da AP mostram também fumo a sair de várias casas e incêndios em pelo menos dois edifícios.

Moscovo ataca centrais eléctricas em Kharkiv

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, numa tentativa de atingir as infraestruturas energéticas da região e aterrorizar os seus 1,3 milhões de habitantes.

Quatro pessoas ficaram feridas e um edifício civil de dois andares foi danificado e incendiado durante a noite, depois das forças russas terem atacado Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, com recurso a drones, anunciou no sábado o governador regional, Oleh Syniehubov. As quatro pessoas, entre as quais um rapaz de 13 anos, ficaram feridas devido à queda de escombros, disse Syniehubov na aplicação de mensagens Telegram.

O exército ucraniano disse que a Rússia lançou um total de 13 drones Shahed contra as regiões de Kharkiv e Dnipropetrovsk, no leste da Ucrânia, durante a noite, todos acabaram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas.

Syniehubov disse que a Rússia também bombardeou Kharkiv na sexta-feira, danificando edifícios residenciais e provocando um incêndio. Uma mulher de 82 anos morreu e dois homens ficaram feridos.

Mísseis ATACMS fornecidos pelos EUA à Ucrânia abatidos na Crimeia

O Ministério da Defesa russo disse na madrugada de sábado que as suas forças abateram quatro mísseis ATACMS de longo alcance fornecidos pelos EUA sobre a península da Crimeia. O ministério não forneceu mais pormenores.

A Ucrânia começou recentemente a utilizar os mísseis, fornecidos secretamente pelos EUA, para atingir áreas controladas pela Rússia, incluindo um aeroporto militar na Crimeia e outra área a leste da cidade ocupada de Berdyansk. A informação foi confirmada pelos EUA nos últimos dias.

Há muito solicitados pelos líderes ucranianos, os novos mísseis ATACMS oferecem à Ucrânia um alcance de ataque duas vezes superior (até 300 quilómetros) do que a versão de médio alcance das armas recebidas pelos EUA em outubro de 2023.