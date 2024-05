O que é que os dados do Spotify e do TikTok revelam sobre a verdadeira popularidade da Suíça, vencedora, da Irlanda e dos Países Baixos, favoritos dos fãs, e de Israel, que entrou na competição de forma controversa?

A Suíça pode ter triunfado no Festival Eurovisão da Canção deste fim de semana, mas os dados de streaming recentemente divulgados dão uma imagem diferente de quem o público está realmente a ouvir.

No sábado, os suíços Nemo venceram o Festival Eurovisão da Canção de 2024, quando a sua canção "The Code" recebeu o voto mais alto do júri e o quinto maior número de votos do público. Nemo fez história como o primeiro artista não binário a vencer o concurso e trouxe o troféu de volta à Suíça pela primeira vez desde 1988.

Na véspera do evento, Nemo era um dos favoritos, ficando muitas vezes logo atrás de Baby Lasagna, da Croácia, como o principal favorito. Dados recentemente divulgados pelo Spotify mostram que Nemo foi o segundo artista mais transmitido na semana que antecedeu o evento.

A canção do artista mais ouvido na semana que antecedeu a final da Eurovisão nem sequer chegou a subir ao palco. A canção "Europapa", do holandês Joost Klein, foi também uma das favoritas deste ano e, na semana que antecedeu a final, foi a canção mais transmitida do concurso deste ano no Spotify.

Popularidade no meio da polémica

Klein tem sido objeto de grande interesse por parte dos meios de comunicação social após a sua súbita desqualificação do concurso no dia da final. Circularam rumores de que a sua desqualificação estava relacionada com o facto de Klein ter antagonizado abertamente a controversa canção israelita numa conferência de imprensa anterior.

No entanto, a União Europeia de Radiodifusão (UER) afirmou que a desqualificação se deveu a um "incidente" entre Klein e um operador de câmara. Ontem, a polícia sueca confirmou que está a investigar o incidente e que Klein poderá vir a ser acusado.

Joost Klein, da Holanda, interpreta a canção Europapa durante a segunda semi-final do Festival Eurovisão da Canção em Malmo, Suécia, quinta-feira, 9 de maio Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Sem surpresa, os dados relativos às transmissões do Spotify no dia seguinte à final mostram que a canção do vencedor Nemo foi a mais transmitida de todos os concorrentes. Apesar de não ter participado na final televisionada, Klein manteve claramente o interesse do público - devido à controvérsia ou apesar dela - sendo a sua canção "Europapa" a segunda mais transmitida no dia seguinte ao concurso.

Tanto na lista da semana anterior como na do dia seguinte, a canção "Rim Tim Tagi Dim", da croata Baby Lasagna, foi a terceira canção mais ouvida. Não é de estranhar que Baby Lasagna fosse a grande favorita à vitória na final e tenha terminado em segundo lugar, com o maior número de pontos do televoto e o terceiro maior número de pontos do júri.

Polémica no meio da impopularidade

A presença de Israel fez com que este ano fosse um dos mais polémicos dos últimos anos. Depois de a Rússia ter sido excluída do concurso em 2022 devido à sua invasão da Ucrânia, muitos fãs da Eurovisão consideraram que Israel deveria ter sido excluído da mesma forma devido à sua violenta campanha militar em Gaza após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Mais de 12.000 pessoas reuniram-se em Malmö para protestar contra a inclusão da cantora russo-israelita Eden Golan, que a EBU forçou a reescrever a sua canção "October Rain" como "Hurricane" para remover a mensagem política sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Apesar dos protestos dentro e fora da competição, Israel recebeu uma grande parte do voto televisivo, obtendo o segundo maior número de votos e o maior número de 12 pontos. Devido à fraca votação do júri, Israel ficou em quinto lugar na classificação geral.

No entanto, o grande número de votos televisivos não se traduziu no facto de a canção de Golan ter sido uma das mais ouvidas entre as mais pontuadas. Na semana anterior à cerimónia, "Hurricane" foi apenas a décima canção mais ouvida, subindo apenas para o oitavo lugar no dia seguinte à final.

Uma disparidade tão grande entre a votação do público e os streams do Spotify sugere duas coisas. A primeira pode ser o facto de a canção ser popular entre uma geração mais velha de votantes, que tem menos probabilidades de utilizar plataformas de streaming. Em alternativa, pode ser um sinal de que a popularidade de Israel este ano foi o resultado de uma votação política e não representativa do interesse real na música.

Bambie Thug - ascensão!

No outro extremo do espetro, um artista demonstrou um enorme aumento do interesse do público nas semanas que antecederam o concurso. Os irlandeses Bambie Thug surpreenderam o público com a sua atuação "ouija-pop" de "Doomsday Blue", que incluiu tudo, desde bruxaria, pedras rúnicas e chamas.

Os Bambie Thug foram também um dos maiores críticos da inclusão de Israel na competição deste ano. Embora a Irlanda tenha ficado em sexto lugar na classificação geral, um lugar atrás de Israel, "Doomsday Blue" foi considerada a "favorita não oficial dos fãs da Eurovisão" pelo Spotify, uma vez que recebeu um aumento de 950% em streams na semana que antecedeu a final.

Nemo da Suíça interpreta a canção "The Code" durante a segunda semi-final do Festival Eurovisão da Canção em Malmo, Suécia, quinta-feira, 9 de maio de 2024 Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

No TikTok, dados semelhantes mostram o aumento do interesse nas entradas de cada país desde que a final foi para o ar. Mais uma vez, a Nemo, da Suíça, recebeu o maior aumento de atenção no TikTok desde a final, com mais 3 245% de utilizadores a criarem vídeos com a sua canção "The Code" desde então.

A seguir, Baby Lasagna, da Croácia, registou um aumento de 372% no conteúdo da sua canção "Rim Tim Tagi Dim". No entanto, tal como no Spotify, os Bambie Thug mostram a sua potencial longevidade com o quinto maior aumento (66%) de criações desde a final.