Entre os rumores de que Lady Gaga irá atuar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na sexta-feira, tem havido cada vez mais especulações sobre a possível participação de Céline Dion nessa noite.

A célebre cantora canadiana foi vista a chegar a Paris e diz-se que está hospedada no mesmo hotel que Lady Gaga.

As participações de Dion e Gaga ainda não foram oficialmente confirmadas pelo comité olímpico. No mês passado, a Ministra dos Desportos e dos Jogos Olímpicos, Amélie Oudéa, disse à emissora francesa France 2 que a participação de Dion na cerimónia de abertura "está dentro do campo das possibilidades".

Os comentários do Presidente francês Emmanuel Macron contribuíram para aumentar a especulação.

"Aparentemente, ela chegou a Paris, o que é ótimo!", partilhou Macron na France 2. "Ficaria imensamente feliz se ela pudesse estar nesta cerimónia de abertura, como todos os nossos compatriotas".

No entanto, Macron não confirmou nada, acrescentando: "Não vou revelar nada, sobre o que [o diretor da cerimónia de abertura] Thomas Jolly e todas as suas equipas prepararam. Há também uma surpresa".

E concluiu, com um sorriso: "Não sou responsável pela agenda dele".

Céline Dion assiste à projeção especial da Amazon MGM Studios de "I Am: Celine Dion" no Alice Tully Hall a 17 de junho de 2024, em Nova Iorque Evan Agostini/Invision/AP

Se os rumores se confirmarem, será a primeira atuação de Dion em anos. A cantora não atua em palco desde que lhe foi diagnosticada a síndrome da pessoa rígida, em dezembro de 2022, que a obrigou a cancelar vários espetáculos ao vivo.

A síndrome é uma doença neurológica que provoca espasmos musculares. Afeta principalmente o cérebro e a medula espinal e causa rigidez muscular, problemas de postura e problemas sensoriais.

No início deste ano, Dion deu uma atualização sobre a sua batalha contra a doença autoimune que colocou a sua carreira em espera. Numa longa entrevista à revista Vogue France, descreveu a sua incansável batalha diária contra a SPS.

Quando lhe perguntaram se iria voltar aos palcos e fazer uma nova digressão, a cantora manteve-se cautelosa: "Não posso responder a isso. Porque há quatro anos que ando a dizer a mim própria que não vou voltar, que estou pronta, que não estou pronta..."

Concluiu: "Hoje, não posso dizer-vos: "Sim, daqui a quatro meses. Não sei... O meu corpo dir-me-á".

Se Dion atuar na sexta-feira, será a segunda vez que participa numa cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, depois de ter interpretado "The Power of the Dream" em Atlanta, em 1996.

Antes de ser vista em Paris e da estreia do seu documentário I Am: Celine Dion, a 25 de junho, a última aparição pública de Dion foi nos Grammys de 2024, onde entregou o prémio de Álbum do Ano a Taylor Swift.

Céline Dion apresenta o prémio para o álbum do ano durante a 66ª cerimónia anual dos Grammy Awards, a 4 de fevereiro de 2024, em Los Angeles Chris Pizzello/Invision/AP

Outros rumores de atuações durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos na sexta-feira incluem Lady Gaga - que cantou "La Vie En Rose" de Edith Piaf no filme de 2018 A Star Is Born - e a cantora francesa de R&B Aya Nakamura, cujo envolvimento causou uma agitação ridícula em França, com a líder da extrema-direita do Rassemblement National, Marine Le Pen, a declarar que isso equivale a "humilhar os franceses".

A participação de Gaga parece ter sido provocada pela conta oficial dos Jogos Olímpicos, que divulgou um vídeo de alguém disfarçado com um capuz preto e acessórios cromados, com a bandeira olímpica enrolada à volta dos ombros - com o sinistro slogan "Ainda não viste nada".

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de verão, a cerimónia de abertura não terá lugar num estádio, mas sim ao longo do rio Sena.

O espetáculo foi concebido pelo diretor de teatro Thomas Jolly, que declarou numa entrevista à AP: "Tudo o que posso dizer é que vai ser muito significativo para os artistas que vão atuar."