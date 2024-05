Candidato socialista alemão atacado antes das eleições europeias

De Euronews com AP

Matthias Ecke, membro do Partido Social Democrata de centro-esquerda da Alemanha, foi atacado no sábado em plena campanha.

O candidato do partido de centro-esquerda às eleições de junho para o Parlamento Europeu ficou gravemente ferido durante uma campanha de rua no leste da Alemanha, informou o partido do atual chanceler alemão Olaf Scholz, no sábado.

Matthias Ecke, candidato dos sociais-democratas (SPD), foi atacado enquanto colocava cartazes políticos em Dresden e foi transportado para o hospital com ferimentos graves e submetido a uma cirurgia, diz o comunicado.

A polícia relatou que o jovem político de 41 anos foi atropelado e pontapeado por quatro homens. O mesmo grupo terá aparentemente atacado um trabalhador do Partido Os Verdes, minutos antes, na mesma rua, de acordo com o relatório.

A ministra do Interior, Nancy Faiser, também social-democrata, disse que se estiver provado que o ataque a Ecke foi politicamente motivado, representaria “um sério ataque à democracia”.

O ataque foi o mais recente de uma série de incidentes que aumentaram as tensões políticas na Alemanha antes das eleições para o Parlamento Europeu.

O SPD de Scholz lançou a sua campanha oficial para a votação de 9 de junho com um comício na semana passada em Hamburgo, onde o líder alemão cresceu nas sondagens.

“Estamos a viver uma nova dimensão da violência antidemocrática”, afirmou Faiser que prometeu “uma ação mais dura e mais medidas de proteção para as forças democráticas no nosso país”.

Governo e partidos da oposição dizem que os seus membros e apoiantes enfrentaram uma onda de ataques físicos e verbais nos últimos meses e apelaram à polícia para intensificar a proteção dos políticos e das manifestações eleitorais.

Muitos dos incidentes ocorreram no antigo leste comunista do país, onde o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) deverá obter ganhos nas eleições europeias e nas próximas votações na Alemanha.

Na semana passada, o carro que transportava a vice-presidente do parlamento alemão, Katrin Goering-Eckardt dos Verdes, foi cercado durante quase uma hora por manifestantes enquanto tentava sair de um comício.

Os democratas-cristãos da oposição e o partido de esquerda dizem que os seus trabalhadores também enfrentaram intimidação e viram os seus cartazes rasgados.

Os partidos mainstream acusam a AfD de ligações a grupos neonazis violentos e de fomentar um clima político cada vez mais severo. Um proeminente líder da AfD, Bjoern Hoecke, está atualmente a ser julgado acusado de usar um slogan nazi proibido.

O serviço de inteligência doméstico da Alemanha colocou alguns elementos do partido sob vigilância.

O ramo dos sociais-democratas no estado da Saxónia, onde Ecke é o principal candidato às eleições europeias, disse que a sua campanha vai continuar apesar dos “métodos fascistas” de intimidação.

“As sementes que a AfD e outros extremistas de direita semearam estão a germinar”, afirmaram os líderes dos sociais-democratas da Saxónia, Henning Homann e Kathrin Michel, num comunicado conjunto.

“Estas pessoas e os seus apoiantes têm a responsabilidade pelo que está a acontecer neste país”, acrescentaram.