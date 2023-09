“Indiana Jones da arte" recupera quadro de Van Gogh

De Euronews

Depois de uma longa investigação, e em cooperação com a polícia dos Países Baixos, um detetive neerlandês encontrou obra de arte roubada há três anos.

Um detetive de arte neerlandês recuperou um quadro de Vicente Van Gogh que tinha sido roubado de um museu durante o confinamento e que vale entre três e seis milhões de euros.

PUBLICIDADE

Arthur Brand é conhecido como o "Indiana Jones do mundo da arte". Foi contactado por uma pessoa que tinha acesso ao quadro e que dizia não ter nada a ver com o roubo.

Depois de uma longa investigação, e em cooperação com a polícia dos Países Baixos , conseguiu recuperar a obra de arte.

"Demorou 1300 dias, mas aqui está e vou entregá-lo dentro de momentos ao diretor do museu e acho que ele vai ficar contente", disse Arthur Brand.

O quadro, "Jardim do presbitério de Neunen na primavera", data do início da carreira de Van Gogh e foi roubado do museu Singer, na cidade de Laren, em março de 2020, em plena pandemia, quando o museu estava encerrado. Tanto o criminoso como o destinatário original estão agora atrás das grades.

É mais uma aventura de Arthur Brand que acaba bem. O quadro foi devolvido ao museu de Groningen, que o tinha emprestado ao Singer Laren.