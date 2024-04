Polónia: Conferência do partido PiS contra o Pacto Verde, o super-Estado europeu e contra a Alemanha

De Christoph Debets com TVP, polsatnews

No início da campanha para as eleições europeias, o partido conservador polaco Lei e Justiça (PiS) alertou para a criação de um super-Estado europeu pelas elites da Europa. Querem reclamar Bruxelas para uma Europa das pátrias.

O PiS (Lei e Justiça), partido que esteve no poder durante muito tempo e que foi recentemente destituído após perder as últimas eleições na Polónia, lançou a sua campanha para as eleições europeias na conferência do partido em Varsóvia, no sábado.

O líder, Jarosław Kaczyński, declarou a rejeição do Acordo Verde Europeu como um objetivo eleitoral. O Pacto Verde estava a prejudicar a agricultura polaca e levaria praticamente à sua liquidação. Não significaria apenas preços mais altos de energia, mas também preços mais altos em geral - especialmente para os transportes.

Rejeição do Pacto Verde e do pacto de migração

Tudo atenta contra a liberdade dos cidadãos, segundo o PiS. A liberdade tem muitos aspetos, um dos quais é a liberdade de viajar e isso depende do preço dos bilhetes de avião, explicou Kaczyński. Kaczyński também atacou a política de migração da UE.

Kaczyński apresentou o antigo vice-presidente do Parlamento Europeu Jacek Emil Saryusz-Wolski como candidato ao cargo de comissário europeu polaco. Kaczyński representa o círculo eleitoral de Łódź no Parlamento Europeu.

No entanto, o Comissário polaco da UE será nomeado pelo governo, no qual o PiS já não participa desde a sua derrota eleitoral.

Lutar contra o super-Estado europeu

Na conferência do partido em Varsóvia, muitos políticos do PiS alertaram contra os ditames das chamadas elites europeias. Afirmaram que era necessário defender as pátrias europeias, que a Polónia estava em perigo porque a Alemanha voltaria a negociar com a Rússia após o fim da guerra na Ucrânia e que isso seria desastroso para a independência da Polónia.

Saryusz-Wolski explicou que existia um "megaplano geopolítico" ameaçador: "A Eurásia de Lisboa a Vladivostok". Após a guerra na Ucrânia, seria criado o super-Estado europeu.

"Depois, voltarão a fazer negócios com a Rússia, como de costume. Nós, polacos, ficaremos sob o jugo de duas placas e forças tectónicas. Isso será fatal para a nossa independência", disse Saryusz-Wolski.

As nações da Europa Central e Oriental ou estariam sujeitas à Rússia ou à Alemanha. Por isso, não há tarefa mais importante do que a defesa contra este "plano diabólico", disse.

"Temos de dizer não. Temos de recuperar Bruxelas", exigiu Saryusz-Wolski, que se pronunciou a favor de uma Europa das pátrias como alternativa ao super-Estado europeu.

As eleições para o Parlamento Europeu realizam-se na Polónia a 9 de junho. A Polónia envia 53 representantes para o Parlamento Europeu.