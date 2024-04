'Putin não ordenou a morte de Navalny', dizem agências de inteligência dos EUA

De Euronews

As agências de inteligência norte-americanas determinaram que o presidente russo, Vladimir Putin, muito provavelmente não ordenou que o líder da oposição Alexei Navalny fosse morto, segundo um exclusivo do Wall Street Journal (WSJ).

Navalny, que morreu sob custódia num campo de prisioneiros do Ártico em fevereiro, foi um dos críticos mais ferozes de Putin. Tinha 47 anos.

Os aliados de Navalny, incluindo a sua mulher Yulia Navalnaya, acusaram o líder russo de o ter assassinado — uma acusação que o Kremlin sempre negou.

O WSJ citou relatos de agências de inteligência norte-americanas — incluindo uma análise de informações confidenciais — é improvável que Putin tenha ordenado a morte do seu oponente. A Euronews não conseguiu verificar de forma independente os relatórios de inteligência citados.

A morte de Alexei Navalny foi fortemente condenada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, e pela comunidade internacional, que apontaram Putin como o principal instigador da morte do seu adversário.

O Kremlin continua a negar qualquer envolvimento na morte de Navalny.

FILE Aug. 27, 2013 - Russian opposition leader Alexei Navalny AP Photo

Rússia prende mais um suspeito do atentado em Moscovo

Dzhumokhon Kurbonov, cidadão do Tajiquistão, é acusado de fornecer aos atacantes meios de comunicação e financiamento. O juiz decidiu que Kurbonov seria mantido em prisão preventiva até 22 de maio enquanto se aguarda investigação e julgamento.

Foram detidos 12 arguidos no processo, incluindo quatro que alegadamente realizaram o ataque na sala de concertos de Crocus City Hall, segundo a RIA Novosti.

Esses quatro compareceram no mesmo tribunal de Moscovo no final de Março por acusações de terrorismo e mostraram sinais de espancamentos severos. Um parecia estar mal consciente durante a audição. O tribunal ordenou que os homens, todos identificados nos meios de comunicação social como cidadãos do Tajiquistão, também sejam mantidos em prisão preventiva até 22 de maio.

Uma fação do grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo massacre em que homens armados atiraram em pessoas que aguardavam um espetáculo de uma banda de rock popular e depois incendiaram o edifício. Mas as autoridades russas, incluindo o presidente Vladimir Putin, têm afirmado persistentemente, sem apresentar provas, que a Ucrânia e o Ocidente tiveram um papel no ataque.

A Ucrânia nega envolvimento e os seus funcionários alegam que Moscovo está a promover a alegação como pretexto para intensificar os seus combates na Ucrânia.

Kremlin diz que Rússia vai superar quaisquer sanções da UE às suas operações de GNL

A Rússia vai procurar formas de ultrapassar o que diz serem sanções ilegais que a União Europeia vai impor às suas operações de gás natural liquefeito (GNL), informou este sábado o Kremlin.

Pensa-se que o próximo pacote de sanções da Comissão Europeia irá propor restrições ao gás natural liquefeito russo pela primeira vez, incluindo a proibição de transbordos na UE e medidas sobre três projetos russos de GNL.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quaisquer novas restrições da UE beneficiariam os EUA e significariam que a indústria europeia pagaria mais pelo seu gás. “É claro que, em qualquer caso, vamos procurar maneiras de superar esses obstáculos ilegais, concorrência desleal e ações ilegais”, disse Peskov aos jornalistas.