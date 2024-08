De Euronews

O candidato republicano afirmou durante a sua campanha que poderia acabar com a guerra num dia se fosse reeleito presidente.

PUBLICIDADE

Donald Trump disse que o Presidente dos EUA, Joe Biden, é o culpado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, enquanto falava com o bilionário da tecnologia Elon Musk numa entrevista no X.

Num ataque contundente ao atual presidente, Trump afirmou que a Rússia nunca teria invadido o país se Biden não estivesse no cargo.

Trump argumentou que a sua "forte" relação com Putin poderia ter evitado o conflito, afirmando que lhe teria mesmo dito para não agir.

"Eu dava-me muito bem com (o Presidente russo Vladimir) Putin e ele respeitava-me", disse Trump a Musk, acrescentando: "Falávamos sobre a Ucrânia. Era a menina dos seus olhos. Mas eu disse-lhe para não o fazer".

"A Rússia derrotou a Alemanha connosco, e derrotou Napoleão. Já cá andam há muito tempo. São uma grande força de combate, e é muito injusto... Estamos numa posição muito má. E não vou culpar, exclusivamente, mas posso dizer-vos que podia ter impedido isso", disse Trump.

Donald Trump reúne-se com o Presidente russo Vladimir Putin na Cimeira do G20, em julho de 2017. Evan Vucci/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

O ex-presidente dos EUA também falou sobre a ajuda à Ucrânia, parecendo sugerir que a UE deveria igualar as suas despesas com os EUA.

"Eu digo: 'porque é que não vão igualar? Porque é que eles não estão a pagar o que nós estamos a pagar?" disse Trump a Musk. "Porque é que os Estados Unidos estão a pagar desproporcionalmente mais para defender a Europa do que a Europa? Isso não faz sentido. É injusto e é uma questão que deve ser abordada".

Trump criticou também as regras comerciais da UE, afirmando que "tiram grande vantagem dos Estados Unidos no comércio". "Não são tão duras como as da China, mas são más", acrescentou.

"Zelenskyy foi muito honrado comigo"

Trump passou então a elogiar o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, chamando-o de "honrado" pela forma como lidou com o telefonema que resultou no primeiro impeachment de Trump, em 2019.

"Sinceramente, não há ninguém que se sinta pior do que eu em relação à situação na Ucrânia, porque sei que nunca teria acontecido", disse Trump, "conheço Zelenskyy. Zelenskyy foi muito honrado comigo, porque quando eles foram com a farsa da Rússia e disseram que eu tinha feito uma chamada telefónica com ele. Ele disse que tinha sido um telefonema perfeito".

Os comentários de Trump sobre a Ucrânia surgem na sequência da fuga de mensagens de texto entre o seu candidato a vice-presidente, J.D. Vance, e o teórico da conspiração de extrema-direita, Charles Johnson, nas quais Vance depreciava o apoio dos EUA à Ucrânia.

O candidato republicano à vice-presidência, JD Vance, e o candidato republicano à presidência, o ex-presidente Donald Trump, participam num comício de campanha em Atlanta. Ben Gray/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De acordo com o Washington Post, Vance disse a Johnson: "Meu, eu nem sequer aceito chamadas da Ucrânia".

As conversas de texto datam de outubro de 2023 e coincidiram com a tentativa dos republicanos do Congresso de obstruir um pacote de ajuda à Ucrânia.