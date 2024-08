Trump aceita debate eleitoral com Kamala Harris a 10 de setembro

De Euronews com AP

O antigo presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a comprometer-se para um debate com a vice-presidente Kamala Harris, depois de, recentemente, ter desistido.

Numa longa conferência de imprensa, na quinta-feira, Trump comprometeu-se novamente a debater com Harris, depois de ter desistido recentemente - preparando um confronto muito aguardado numa eleição já sem paralelo. Trump disse que propôs três debates com três redes de televisão durante o mês de setembro. A decisão de Trump marca um momento de grande importância numa eleição em que o desempenho catastrófico de Biden no último debate acabou por desencadear a sua retirada.

O evento de quinta-feira foi a primeira aparição pública de Trump desde que Harris escolheu o governador do Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de candidatura.

"Entre ela e ele, nunca houve nada como isto", disse Trump, "certamente nunca houve ninguém tão liberal como estes dois". Ao dirigir-se aos jornalistas na sua propriedade em Palm Beach, Florida, Trump voltou a insistir erradamente que tinha havido uma transferência pacífica de poder em 2021 e sugeriu repetidamente que Harris não era suficientemente inteligente para o enfrentar.

Kamala Harris deixou Detroit e foi para o Arizona na sexta-feira, como parte de uma digressão pelos estados mais difíceis de conquistar para a ala democrata. A caminho do Air Force Two, Harris falou aos jornalistas sobre o facto de Donald Trump ter concordado em debater com ela no próximo mês.

"Bem, estou contente por el ter finalmente concordado com um debate a 10 de setembro. Estou desejosa de o ver. E espero que ele apareça", disse Harris.