Viúva de Navalny acusa Putin de matar o marido e promete continuar luta

Num vídeo publicado no YouTube e nas redes sociais, Yulia Navalnaya promete não baixar os braços e continuar o trabalho de oposição ao regime russo que o marido tinha começado.

PUBLICIDADE

Num vídeo publicado esta segunda-feira, a viúva de Alexei Navalny acusa Vladimir Putin de ter assassinado o marido e afirma conhecer as motivações do crime, fazendo eco do que dizem muitos líderes mundiais.

Os aliados de Navalny acusam as autoridades russas de tentarem esconder provas ao prolongarem a investigação sobre a morte do opositor. Yulia Nalvanya, que se encontra em Bruxelas, disse que o corpo do marido está a ser "escondido" "cobardemente", até da mãe, à espera que "os resíduos de Novichok desapareçam".

"Sabemos exatamente porque é que Putin matou Alexei há três dias. Vamos contar-vos em breve; vamos definitivamente descobrir quem foi exatamente e como foi exatamente cometido este crime. Vamos dizer nomes e mostrar caras", disse Navalnaya.

No vídeo de quase nove minutos, publicado no YouTube (ver acima) e nas redes sociais, a viúva promete continuar o trabalho de Navalny contra Putin e diz que não irá baixar os braços: "Ao matar Alexei, Putin matou metade de mim, mas a outra metade sobrevive e irá continuar a lutar", diz, emocionada.

Esta segunda-feira, a mãe do líder da oposição a Putin foi impedida de aceder à morgue onde se acredita que está o corpo desde a morte numa colónia penal no Ártico, onde estava detido desde dezembro. Do lado russo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu as acusações feitas contra o presidente russo como "grosseiras" e "inadmissíveis".