Viúva de Navalny já tem outra pessoa? Iulia Navalnaya não escapa à desinformação online

Várias contas na rede social X acusam a viúva do opositor russo Alexei Navalny de estar numa relação com um multimilionário russo, dias depois da morte do marido.

PUBLICIDADE Desde a morte de Alexei Navalny, figura da oposição russa, a sua viúva, Yulia Navalnaya, tornou-se alvo de uma campanha de desinformação online. Diferentes contas nas redes sociais acusam-na de estar numa nova relação com um multimilionário russo, apesar da morte muito recente do marido. A 19 de fevereiro, Yulia Navalnaya publicou um vídeo no qual se compromete a continuar o trabalho político do falecido marido. Em poucas horas, várias contas na plataforma de redes sociais X, antigo Twitter, começaram a partilhar imagens de Navalnaya com outro homem numa praia, acusando a viúva de já ter encontrado outra pessoa. Mas, depois de fazer uma pesquisa reversa de imagens, descobrimos que esta fotografia é antiga. Foi publicada no Instagram em agosto de 2021 pelo empresário russo Yevgeny Chichvarkin, o mesmo homem que está ao lado de Navalnaya na fotografia. Chichvarkin fugiu da Rússia para o Reino Unido em 2009. Desde 2010, doou mais de 100.000 euros a Alexei Navalny, de acordo com um artigo publicado há dois anos pela revista "Time". View this post on Instagram A post shared by Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) Chichvarkin é o cofundador e antigo proprietário da Euroset, o primeiro distribuidor russo de telemóveis. Atualmente, é comerciante de vinhos em Londres e tornou-se um crítico feroz do presidente russo Vladimir Putin. O empresário publicou fotografias tiradas com Navanly, a quem chama um amigo íntimo, no dia seguinte à morte súbita numa prisão do Círculo Polar Ártico do opositor russo. A segunda imagem que foi partilhada nas redes sociais, acusando Navalnaya e Chichvarkin de terem uma relação, parece mostrar a viúva de Navalny a abraçar Chichvarkin enquanto ele segura um charro na mão. Mais uma vez, usando a ferramenta de pesquisa reversa de imagem, descobrimos que esta foto foi alterada. A verdadeira foto foi tirada pela AFP em 2013 e mostra Navalnaya a abraçar o marido depois de ele ser libertado da prisão. Esta não é a primeira vez que Iulia Navalnaya é alvo de uma campanha de desinformação: imagens enganadoras dela têm circulado online nos últimos anos. Foram inicialmente partilhadas por sites com o Pravda, conhecido por espalhar desinformação pró-Kremlin.